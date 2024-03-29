Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" заработали первый миллион (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Песня "Özünlə apar" представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькина Довлатова набрала более 1 000 000 просмотров на официальном канале конкурса в YouTube, сообщает Trend Life.

"Вчера вечером моя песня превысила 1 миллион просмотров. Со вчерашнего дня у меня много мыслей, но все они приводят к благодарности. Спасибо всем, кто подарил мне эту радость", - написал на своей странице в Instagram Fahree.

Напомним, что песня, с которой Азербайджан будет представлен на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" была презентована 15 марта. Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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