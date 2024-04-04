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Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное Материалы 4 апреля 2024 12:47 (UTC +04:00)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Любовь между представителями различных народов и вероисповеданий всегда особенно воспринимается. Особенно, когда это проявляется в выражении чувств в искусстве. Интересным оказалось выступление этнического азербайджанца из Беларуси Шамиля Ашрафова вместе со своей невестой Викторией Мороз в рамках торжественной церемонии открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На сцене Дворца Гейдара Алиева они представили азербайджанский танец "Naz eləmə". Кстати, в ближайшее время у них будет свадьба.

"Naz eləmə" (не кокетничай) - азербайджанский парный сценический танец, написанный Гылманом Салаховым. Название танца отражается и в хореографии, требующей от исполнителей утонченности, порывистости и особой выразительности. "Naz eləmə" стал популярным благодаря исполнению легендарной Амины Дильбази, который она представляла во многих странах мира. Танец поставил видный хореограф Алибаба Абдуллаев. Исполнение танца Аминой Дильбази и известным танцором Махмудом Эсамбаевым запечатлено в музыкальном фильме режиссера Тофига Тагизаде "Труд и роза".

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Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
Перед свадьбой азербайджанец и белорусска выразили свою любовь в танце Naz eləmə (ВИДЕО, ФОТО)
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