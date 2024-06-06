В Баку с концертом выступит звезда соцсети TikTok

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 10 июня в 19:00 выступит Amirchik (Амирхан Батабаев), сообщает Trend Life.

Amirchik представит программу, в которую войдут его хиты и новые песни, среди которых "Эта любовь", "Не верю", "Снова, снова" и т.д.

Amirchik - молодой артист из Кыргызстана. Обладатель мелодичного голоса стал популярен в TikTok благодаря акустическим каверам на популярные песни.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/amirchik-new/108086

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