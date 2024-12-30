CineMastercard назвала самые кассовые фильмы 2024 года в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум – класса CineMastercard представила Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2024 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы.

Азербайджанские фильмы:

1."Hozu 007" - режиссер Ильхам Яшароглу

2."Tağıyev: Neft" - режиссер Заур Гасымлы

3."Səriyyə" – режиссер Алихан Раджабов

4."Qapı" – режиссер Вюсал Ахмедзаде

5. "Evdə qalmış" – режиссер Валех Ахмедов

Зарубежные фильмы:

1."3391 Kilometre" - режиссер Дениз Энйюксек (Турция)

2."Дэдпул и Росомаха" - режиссер Шон Леви (США)

3. "Lohusa" - режиссер Кыванч Баруоню (Турия)

4. "Годзилла и Конг" - Адам Вингард (США)

5. "Веном: Последний танец" - Келли Марсел (США)

Детские фильмы:

1."Головоломка 2" – режиссер Келси Манн (США)

2."Гадкий я – 4" - режиссеры Крис Рено и Патрик Делаж (США)

3."Кунг Фу Панда – 4" – режиссеры Майк Митчелл и Стефани Ма Стайн (США)

4."Паддингтон – 3" - Дугал Уилсон (США)

5. "Гарфилд" - Марк Диндал (США)

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