CineMastercard назвала самые кассовые фильмы 2024 года в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум – класса CineMastercard представила Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2024 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы.
Азербайджанские фильмы:
1."Hozu 007" - режиссер Ильхам Яшароглу
2."Tağıyev: Neft" - режиссер Заур Гасымлы
3."Səriyyə" – режиссер Алихан Раджабов
4."Qapı" – режиссер Вюсал Ахмедзаде
5. "Evdə qalmış" – режиссер Валех Ахмедов
Зарубежные фильмы:
1."3391 Kilometre" - режиссер Дениз Энйюксек (Турция)
2."Дэдпул и Росомаха" - режиссер Шон Леви (США)
3. "Lohusa" - режиссер Кыванч Баруоню (Турия)
4. "Годзилла и Конг" - Адам Вингард (США)
5. "Веном: Последний танец" - Келли Марсел (США)
Детские фильмы:
1."Головоломка 2" – режиссер Келси Манн (США)
2."Гадкий я – 4" - режиссеры Крис Рено и Патрик Делаж (США)
3."Кунг Фу Панда – 4" – режиссеры Майк Митчелл и Стефани Ма Стайн (США)
4."Паддингтон – 3" - Дугал Уилсон (США)
5. "Гарфилд" - Марк Диндал (США)
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