Борис Адрианов пробежался по Баку: "Ели мы вкусно, жили красиво..." (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист России и один из ведущих музыкантов своего поколения Борис Адрианов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева о своей первой поездке в столицу Азербайджана и огромном удовольствии от концерта на гостеприимной азербайджанской земле.

- Чем вам запомнилось первое выступление в Азербайджане?

- Приглашение выступить в Баку в рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли я получил из Росконцерта, с которым мы давно дружим и сотрудничаем, и с огромным удовольствием его принял, потому что никогда не был в Баку, в Азербайджане вообще. Мне был дан выбор, с кем поиграть и что поиграть – полный карт-бланш, и я позвал Сергея Догадина и Филиппа Копачевского. Хотелось за один концерт с тремя музыкантами показать студентам и педагогам консерватории, чему нас научили в Москве и что мы умеем. Мы понимали, что выступаем перед профессиональной публикой. Вот поэтому мы сыграли для них Рахманинова – огромное полотно на 50 минут – и еще сыграли несколько небольших произведений дополнительно к нему. На сцене всегда есть место некой импровизации. Каждое исполнение – это рождение, жизнь и смерть произведения. Несмотря на то, что концерт был дневной, было ощущение полной отдачи зала, которая нам очень помогала играть на уровне. Нас очень тепло принимали. Я считаю очень важным именно вот так делиться опытом. И я видел очень активный встречный интерес: все слушатели пришли после концерта, попросили приехать именно с мастер-классами. Так что я надеюсь, что это не последний наш приезд в Баку.

- Азербайджан славится умением организовывать мероприятия мирового уровня – как спортивные, так и культурного плана. А у вас есть внушительный опыт выступления на самых известных музыкальных площадках. Как бы вы оценили уровень организации фестиваля в Баку?

- Что касается нашего выступления, все было организовано прекрасно. Оценка профессионалов консерватории – наших коллег – особо ценна. И замечательно, что концерт был именно там – для студентов, для педагогов. Так что дело хорошее, фестиваль прекрасный, программа очень насыщенная. Ели мы вкусно, жили красиво, гуляли, играли. В общем, получили огромное удовольствие.

- Что вам удалось посмотреть в Баку?

- Я люблю совершать пробежки во всех городах. И за счет этой своей страсти успел в Баку тоже посмотреть немножко больше, чем мои друзья. Я утром перед концертом пробежался и посмотрел старый город Ичеришехер и набережную. К сожалению, у нас программа пребывания была очень короткая, да еще и опоздал самолет. Еле удалось найти время и посмотреть Баку. Я не ожидал, что город такой красивый, что здесь все так шикарно. Мне, конечно, не хватило, я хотел бы насладиться архитектурой и жизнью города ещё.

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