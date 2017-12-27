Москва и Баку меняются, но остаются прежними (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель совета Международного союза книголюбов, директор музея экслибриса и миниатюрной книги Людмила Шустрова рассказала журналисту межпарламентской группы дружба Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева про то, что объединяет книголюбов двух стран.

- Насколько тесные контакты с азербайджанскими коллегами поддерживаются обществом книголюбов?

- Здесь нужно чуть углубиться в историю. Наше Всесоюзное общество книголюбов действует с 1974 года. Тогда вся государственная система была направлена на укрепление межреспубликанских связей. После распада СССР мы продолжили свою деятельность как Международный союз книголюбов, к сожалению, в него вошли только 8 из 15 бывших советских республик, но Азербайджан был одним из первых. Их общество «Книга» все эти годы возглавляет Зарифа Салахова, проводя колоссальную деятельность по сохранению нашего книжного наследия. Она уже в постсоветское время была награждена медалью «Иван Федоров» Международного союза книголюбов, которая была учреждена в связи с 30-летием общества. По нашему представлению она также была награждена Почетной грамотой министра культуры России и Почетной грамотой руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям господина Сеславинского. Зарифа Салахова постоянно приезжает на наши съезды, на заседание совета, всегда нас поддерживает.

- Зарифа Салахова также успешно руководит Музеем миниатюрной книги в Баку. Расскажите, пожалуйста, как строятся отношения между музеями?

- Бакинский музей по факту начался с того, что Зарифа Салахова в далеком 1981 году увидела в одном из букинистических магазинов Москвы миниатюрное издание – по-моему, Крылова – и начала собирать миниатюрные книги. И, конечно, большую роль сыграла её издательская деятельность, в том числе на русском языке. У нас в музее есть экслибрисы азербайджанских художников – это тоже её издание. Обмен книгами у наших музеев налажен довольно активно. Но до этого года мне ни разу не приходилось бывать в Баку. Поэтому я с удовольствием воспользовалась V Бакинской международной книжной ярмаркой, чтобы посетить в том числе Музей миниатюрной книги.

- А каких еще целей Вам удалось достичь в рамках международной книжной ярмарки в Баку?

- Мы привезли на выставку наши периодические издания: «Альманах библиофила», «Российский экслибрисный журнал», а также миниатюрные книги. На второй день ярмарки я посетила Национальную библиотеку Азербайджана, меня любезно принял ее директор, профессор Керим Тахиров. Мы посмотрели фонды, картотеки, и там оказались все номера «Альманаха библиофила», которые выходили в советское время. Вообще, отдел редкой книги Национальной библиотеки меня очень приятно удивил, и по окончанию ярмарки я подарила библиотеке все недостающие номера «Альманаха» и «Российского экслибрисного журнала», а также часть привезенных миниатюрных книг. Затем у нас была запоминающаяся встреча в Академии художеств. Наш художник Леонид Зорин, который был в составе делегации Международного союза книголюбов, провел мастер-класс со студентами факультета графики. Мы сказали про условия международного молодежного конкурса экслибриса, и ребята им очень заинтересовались. Я думаю, что в плане работы с молодыми художниками эта поездка послужит хорошим толчком для дальнейшего укрепления наших отношений.

- А чем вам запомнилось участие в самой книжной выставке?

- К нашему стенду подошел доктор философии по истории, заместитель председателя Общественной организации по защите исторических памятников архитектуры и культурного наследия Парвин Гёзалов. Он как раз занимается старинной книгой, и, когда я ему стала говорить про планируемую научно-практическую конференцию «Экслибрисы в книжных памятниках как предмет научного исследования», которая пройдет в Российской государственной библиотеке, он выразил огромную заинтересованность и сказал, что обязательно напишет статью, а, возможно, даже примет участие лично. Это было очень приятное знакомство, как и вообще все встречи с людьми в павильоне. Например, самая главная часть нашей ярмарочной работы заключалась в выставке некоторых гравюр художника Леонида Зорина, посвященной 870-летию Москвы, скажем так, уходящей Москве. Мы привезли из Баку очень много интересных фотографий людей, которые разглядывали гравюры Зорина. Леонид Николаевич презентовал на стенде свою выставку, показывал вот эти «недавние» уголки Москвы, которые еще буквально в начале двухтысячных были, а сейчас уже Москва очень изменилась… И посетители выставки с удовольствием все это разглядывали и рассказывали свои истории – о том, как также меняется Баку…

- А Вам лично удалось оценить эти изменения азербайджанской столицы?

-Мы очень много ездили на такси по городу, и таксисты с любовью показывали разные места, особенно связанные с первыми Европейскими играми, и говорили: вот здесь был три года назад такой-то завод, а теперь спортивный комплекс. Мы очень много ездили, ходили, смотрели…Яркая гармония древности и современности. Очень бережное отношение к архитектурным зданиям, национальному наследию, стремление сделать город еще более красивым и величественным. И иногда вот посмотришь на здание, а там написано: 1834 год. Ну, ясно, что это отреставрированное здание. А другое – очень хорошо сделано «под старину». И из всего этого складывается облик Баку – такого красивого, такого фундаментального. Нам очень понравились парки, скверы. Видно, что это сделано большими профессионалами.

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