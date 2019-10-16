В стильной и уютной "черной комнате", декорированной коврами - азербайджанцы в Астрахани (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Астраханском театре оперы и балета прошёл четвёртый международный музыкальный фестиваль «Дельта-джаз». В день открытия гостем мероприятия стала азербайджанская группа FM JAZZ BAND. Коллектив пользуется заслуженной популярностью в Азербайджане, с успехом выступал в Европе, и вот теперь приехал в Россию, покорив зрителей фестиваля своей уникальной музыкой с этническими мотивами. Руководитель бэнда, талантливый исполнитель Фуад Мусаев, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о выступлении и тёплом приёме российской публики, о необычной стилистике группы и влиянии на неё азербайджанской джазовой культуры.

– На днях состоялось ваше выступление на Международном фестивале «Дельта-джаз» в Астрахани. Расскажите, пожалуйста, об этой поездке, об атмосфере фестиваля. Как вас приняли российские меломаны?

– Всё было замечательно! В Россию мы приехали в первый раз, и нам очень понравилась российская публика. Астраханцы очень гостеприимные, на фестивале царила прекрасная атмосфера. Честно признаюсь, мы не ожидали, что в таком небольшом городе так велик интерес к джазовой музыке. Зал был полон, не умолкали аплодисменты, чувствовалось внимание к каждому соло музыкантов. Мы ощущали полноценную отдачу. Огромное спасибо всем зрителям!

– Как вы получили приглашение поучаствовать в «Дельта-джазе»?

– Нас пригласила директора фонда «Мост дружбы и радости» Севиндж Насирова. Это человек, который радеет за то, чтобы между двумя дружескими странами всегда был настоящий мост дружбы и радости. Севиндж – патриот своей страны, астраханцы очень любят её за искренность и доброту. Кстати, уже не в первый раз она делает подарки астраханскому музею, на этот раз таковым стал азербайджанский национальный музыкальный инструмент – саз.

– Какую программу вы подготовили для выступления в Астрахани, чем руководствовались, отбирая произведения для преставления российской публике?

– Мы решили удивить российскую публику этнической музыкой – азербайджанским национальным колоритом в синтезе с джазом. Так что мы задействовали в своём выступлении такие традиционные струнные инструменты Азербайджана как тар и уд. Также мы включили в репертуар азербайджанские народные песни и произведения великих музыкантов и композиторов Азербайджана: Тофига Гулиева, Вагифа Мустафазаде, Рафига Бабаева. Зрители проявили большой интерес, им очень понравилось.

– Вы используете в своих выступлениях национальную музыку в джазовой обработке. Как родился этот удивительный синтез? Почему именно он стал стилем вашей музыки?

– Впервые фундамент синтеза джаза и мугама заложил великий музыкант, джазовый пианист Вагиф Мустафазаде. Бакинским джазменам в этом отношении очень повезло: у нас есть школа Мустафазаде, школа Рафига Бабаева. Кстати, в нашем бэнде играет на барабанах один из лучших музыкантов Азербайджана Искендер Алескеров, выступавший во многих мировых джазовых фестивалях с известными музыкантами, в том числе с Азизой Мустафазаде, дочкой того самого великого основоположника джаз-мугама.

– А что вам больше всего понравилось на фестивале как зрителям?

– Больше всего меня удивило то, что у небольшого города Астрахани такой шикарный биг-бэнд. Мы получили огромное удовольствие, ребята молодцы!

– На фестивале вы пообщались с российскими поклонниками. Как прошла эта встреча?

– Да, мы встречались со зрителями до фестиваля в неформальной обстановке, в стильной и уютной «черной комнате», декорированной коврами. Встреча была очень приятная – мы пели, играли, общались. Зрители задавали нам вопросы, передавая их в шляпе, как фанты. Все вопросы были замечательные: о нас, о нашем творчестве, о самых запомнившихся выступлениях.

– Какие ближайшие творческие планы у вас и вашей группы? Когда поклонники смогут снова увидеть вас в России?

– Честно признаюсь, очень хотелось бы ещё раз вернуться в прекрасный город Астрахань. У нас уже есть предложение выступить с более широкой программой, не только с джазом. FM JAZZ BAND – большой коллектив, он состоит из 12 музыкантов, – в Астрахань в этот раз мы приехали сокращённым составом. Не хочу загадывать заранее, но, дай Бог, надеюсь, что мы с российской публикой ещё обязательно встретимся!

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