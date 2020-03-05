Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО)

Интервью 5 марта 2020 14:28 (UTC+04:00)
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли c большим успехом прошла премьера спектакля "РаскольникOFF" Московского современного художественного театра (МСХТ), поставленного Русланом Банковским по одному из самых известных романов Фёдора Достоевского "Преступление и наказание", сообщает Trend Life.

"РаскольникOFF" - это классическая постановка с элементами современной драматургии. Причем, спектакль впервые был представлен именно в Баку. Главного героя Родиона Раскольникова сыграл популярный российский актер театр и кино Иван Николаев, который перед премьерой поделился впечатлениями с Trend Life.

"Неоднократно выходил на сцену, но сегодня очень волнуюсь. Очень сложный материал, на протяжении нескольких месяцев проведен огромный объем работы над постановкой. Воплощение главного героя произведения мировой классики требует особого внимания и долгой кропотливой работы. В каждом человеке живет Раскольников и его можно по-разному интерпретировать. В жизни каждого человека бывают моменты, когда он, образно выражаясь, совершает какое-либо преступление и получает наказание, совершает ошибки и раскаивается. Главное, из этого сделать выводы и больше не совершать подобных действий", - сказал Иван Николаев.

В спектакле сыграли заслуженная артистка России Елена Проклова, актеры Александр Рапопорт, Иван Николаев, Руслан Банковский, Алина Саватеева, Александр Головин, Алексей Жуковский, Ольга Незговорова, Светлана Клаус, Василий Карпенко, Евгения Василенко, Александр Тайгер, Мария Кременецкая и другие. Актер назвал знаменательным тот факт, что самый первый показ спектакля пройдет именно в Баку.

"Баку – это город, который мы все обожаем. Я был здесь в прошлом году со спектаклем "Мальчишник", но мне не удалось посмотреть город. В этот раз прогулялся по Бакинскому бульвару - очень зеленый, красивый и чистый парк, лицезрел величие Каспийского моря, посетил древнюю часть столицы Ичери шехер, а Три пламенные башни просто поразили. В вашем городе какой-то особенный чистый воздух, который после Москвы поражает. Здесь все замечательно – погода, кухня, люди – все радует душу. Особенно архитектура – новая и старинная, ослепительный вечерний город с огнями, играющими цветами радуги, а подземные переходы вообще, как музеи. Это удивительно! Очень хотелось бы вновь вернуться в Баку", - сказал актер.

40-летний Иван Николаев выходец из интеллигентной московской семьи. Родители актера – инженеры. В детские годы он много времени уделял спорту, увлекался акробатикой, бальными и спортивными танцами, а также балетом и лёгкой атлетикой. Всё говорило о том, что в дальнейшем из Ивана получится отличный спортсмен или прекрасный ветеринар (мальчик часто подбирал бездомных животных), однако жизнь распорядилась по-другому. В старших классах он начал посещать театральную школу, а после без чьей-либо посторонней помощи поступил во ВГИК. Он прославился в начале "нулевых", когда симпатичный зеленоглазый мальчик был выбран телеканалом ОРТ в качестве ведущего популярного телепроекта "100%". Знаковыми для его карьеры стали сериал "Клуб" и фильм "9 рота". Затем были другие удачные роли в кино, но театральная сцена занимает особую роль в его творческой жизни.

"Игра на театральной сцене совсем иное дело, чем в кино, где есть дубли и можешь исправлять ошибки. Здесь нет права на ошибку, все зрители сидят перед сценой, с ними присутствует эмоциональная связь. И бывает очень приятно, когда по завершении спектакля они стоя приветствуют тебя и твоих коллег. В театре больше свободы и вдохновения, возможности показать свой профессиональный уровень. Главное, независимо от того, играешь в театре или кино, актер может убедить зрителя только в том случае, если проживает своего персонажа, буквально погружается в его жизнь, задачи, проблемы и чувства. И чем лучше он это сделает, тем правдивее будет его персонаж".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Image
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения Ивана Николаева в Баку: Это удивительно! Подземные переходы как музеи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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