Оксана Велиева: Я человек двух сильнейших культур – России и Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Оксана Велиева, молодой неоклассический российский композитор азербайджанского происхождения, рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своей любви к Баку, о композиторском дебюте на родине предков и новом концерте с азербайджанскими мотивами.

– Оксана, вы родились и учились в России, а что связало вашу жизнь с Баку, чем он вам дорог?

– У меня азербайджанские корни, и я всегда знала, что однажды познакомлюсь с этим городом. Так и случилось. Я приехала сюда как турист, но уезжать из Баку уже не захотелось. Здесь я поняла, что, где бы человек ни родился, его всегда будет тянуть на землю предков. Для меня одинаково дороги и Россия, и Азербайджан.

– Пожалуйста, расскажите о вашем пути в музыке – как вы её полюбили, как пришли к композиторскому творчеству, неоклассике?

– Я родилась очень музыкальным ребенком в самой обыкновенной семье. Родители, заметив такие способности, еще в дошкольном возрасте отдали меня в музыкальную школу. Изучив специализированную литературу, мама и папа направляли меня на протяжении всего обучения, за что я им бесконечно благодарна. В музыкальной школе я училась дольше стандартной программы – помимо основного специалитета – фортепиано, я знакомилась с гитарой, скрипкой и аккордеоном, солировала в хоре. Параллельно занималась бальными танцами. Здесь музыка помогла мне чувствовать ритм и настроение танца.

Когда передо мной встала необходимость выбрать дальнейшее направление в жизни, я не знала за что браться. Гуманитарий с музыкальными способностями, танцующая пасодобль, я выбрала совершенно не музыкальную профессию. А точнее профессии – педагог и журналист. Обучаясь в педагогическом и исследовательском университетах, я на время оставила в стороне занятия музыкой, всецело посвятив себя науке. После окончания вузов я преподавала детям, работала на телевидении, публиковалась в журналах. Но музыка всегда живет в сердце композитора, и я каждый раз убеждалась в этом, когда слышала красивую мелодию. Научившись прислушиваться к голосу сердца, я все-таки села за инструмент. И на меня, словно лавиной, обрушились те сотни мелодий и мотивов, которые долго ждали своего воплощения.

– Почему именно в Азербайджане состоялся ваш дебютный концерт как композитора?

– По своему происхождению я азербайджанка и с глубоким уважением отношусь к своим корням. До переезда в Баку я возглавляла представительство АМОР в Нижнем Новгороде. Я посчитала правильным представить свою музыку у себя на родине и хочу дальше представлять её от Азербайджана. Таков был мой основной мотив переезда из России в Азербайджан. Моё знакомство с Баку произошло недавно, но я уже успела полюбить этот город, его гостеприимных, интересных и талантливых жителей.

– Где прошёл ваш творческий вечер, какие отзывы вы получили?

– Площадкой для своего первого концерта я выбрала Центр современного искусства YARAT, здание которого находится в одной из самых красивых частей Баку – на бульваре. Здесь в конце прошлого года и прошел мой музыкальный дебют. После концерта люди обращались ко мне как к очень близкому, дорогому человеку. По-видимому, своей музыкой я затронула их души. И я счастлива, что моя музыка стала исцеляющим бальзамом для человеческих сердец. Думаю, это тоже своего рода гуманитарная миссия.

– Как вам работалось с Камерным оркестром Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под управлением Джавада Тагизаде?

– В составе Бакинского камерного оркестра играют высокопрофессиональные музыканты. Первое знакомство с ребятами было очень робким, ведь до этого я не имела опыта работы с серьезным музыкальным оркестром в качестве композитора. Позже приступил к работе дирижер Джавад Тагизаде. Это человек с невероятной энергетикой, очень сильный, харизматичный и музыкальный. Когда в зал входит Джавад, меняется буквально всё. Вот он берет палочку и взмахом руки оживляет музыку, направляя оркестр, – словно капитан корабля становится за штурвал. В современном темпе жизни встретить таких людей – большая редкость. Я уверена, что имя Джавада Тагизаде останется в истории музыки Азербайджана.

– Поддержать ваш дебют пришли известные деятели культуры Азербайджана: директор Музея ковра, художники, оперные исполнители, музыканты, писатели. С кем из культурной интеллигенции Баку вас связывает дружба, возможно, творческое сотрудничество?

– За короткое время я познакомилась со множеством интересных, творческих и талантливых бакинцев. Это очень светлые и открытые люди. Мне посчастливилось подружиться с деятелями разных сфер искусств: это поэты, музыканты, актеры, художники, ученые и другие люди, которые играют очень важную роль в нашем обществе. Некоторые из них дали мне бесценную духовную поддержку в начале моей музыкальной карьеры. Из них я хочу выделить известного азербайджанского поэта Нигяр Гасанзаде, чьи глубокие стихи я озвучила на своем концерте, а также заслуженного художника Азербайджана Рашада Мехтиева, картины которого послужили темой для одного моего произведения.

– Вам равно дороги все ваши музыкальные произведения, или вы можете выделить какие-то особенные?

– Каждое мое произведения живет своей историей. Одни созданы под впечатлением прекрасных проявлений жизни, другие – рождаются из подсознания, они прожиты, обдуманы и с почти эмоциональным катарсисом рождены. Именно такие произведения сильнее трогают слушателей. О такой музыке я получаю больше душевных откликов и признаний.

– Как творческого человека, что больше всего вдохновляет вас в Азербайджане, его музыкальной культуре?

– Без вдохновения в творчестве не обойтись. Настроиться на творческий лад мне помогают только духовные материи. Из музыки мне нравится творчество азербайджанских композиторов и музыкантов Гара Гараева, Вагифа Мустафазаде и Рафика Бабаева. Буквально перехватывает дыхание от мугама. Его я ощущаю даже на физическом уровне, настолько сильно воздействие мугама на человека.

– Насколько известно, в Баку вы работаете на международном телеканале CBC, вещающем на пяти языках. А каким вы ощущаете отношение к России, русскому языку?

– Россия и Азербайджан тесно сотрудничают в самых разных областях: в промышленности, нефтяном секторе, туризме, торговле… Продолжает расширятся и культурный обмен. В Азербайджане живет много людей, знающих русский язык и прекрасно говорящих на нём. Здесь изучается и поддерживается русское культурное наследие. Помимо русских, в стране проживает немало различных национальностей. Каждый иностранный гражданин чувствует себя комфортно здесь – Азербайджану свойственны мультикультурализм и толерантность.

– На что вдохновил вас успешный композиторский дебют – есть ли уже какие-то новые творческие планы?

– Цели, которые хочется воплотить, – мои путеводные звезды, и я стараюсь «идти» по ним. Каждый раз, когда я заканчиваю создание музыкального произведения, моя мечта – чтобы оно прозвучало достойно и попало прямо в сердца слушателей. Творческих планов много, идеи не перестают рождаться. В данный момент я работаю над новым концертом. Я начала включать в своё творчество азербайджанские национальные музыкальные мотивы и в скором времени представлю новый, прежде нигде не звучавший музыкальный этнический симбиоз. Это станет отражением моего внутреннего мира – мира человека двух сильнейших культур.