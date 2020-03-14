Исполнительница роли Фурцевой в сериале "Магомаев" сделала "запрос" во Вселенную, чтобы приехать в Баку – эксклюзивное интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 9 марта на Первом канале (Россия) состоялась долгожданная премьера многосерийного фильма "Магомаев".

Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Кинопроект рассказывает о том, каким был кумир миллионов Муслим Магомаев.

Экранное повествование о творческой судьбе Магомаева в те годы трудно представить без образа министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Ее роль исполнила актриса Алена Ивченко. В эксклюзивном интервью Trend Life актриса рассказала о работе над ролью, о своем отношении к творчеству Магомаева, а также отправила "запрос" во Вселенную, чтобы поскорее приехать в Баку.

- Алена Владимировна, расскажите, пожалуйста, о том, как работали над образом в сериале. Что было самое сложное, ведь Фурцева была женщиной со стальным характером?

- Знаете, когда создаешь образ человека, всем хорошо известного, современники которого и ныне здравствуют, думаю, нужно быть готовой к тому, что тебя будут сравнивать, и что, возможно, у кого-то совсем другой взгляд на твою героиню. Это добавляло, не скажу что сложности, но ответственности этой работе. А с характером как раз проблем не было, я и сама девушка стойкая и целеустремлённая. В этом мы с Екатериной Алексеевной похожи.

- В сериале ваша героиня с большим трепетом относится к Муслиму Магомаеву, опекает его по-матерински. Как вы оцениваете роль Фурцевой в творческой судьбе Магомаева в те годы?

- У любого человека, невзирая на должности, есть свои симпатии, и, конечно, всегда хочется поддержать и помочь тем, кто нам дорог. Так почему же этого не сделать, тем более когда у вас есть такая возможность? Магомаев - не единственный артист, которого Фурцева поддерживала и опекала, она многим дала возможность избежать "перегибов", которые были свойственны советской власти.

- Съемки сериала проходили в Баку и Москве. Но все съемочные планы с вашей героиней снимались в Москве. Скажите, приезжали ли вы когда-нибудь в наш город, и если нет, то какими впечатлениями делились ваши коллеги по сериалу, которым удалось побывать в Баку?

- Увы, я ни разу не была в Баку, но слышала множество рассказов о красоте и гостеприимстве вашего города. Уверена, что жизнь еще преподнесёт мне эту встречу. Скажу больше, я очень люблю путешествовать, и уже отправила во Вселенную этот запрос, так что в один прекрасный день наше "знакомство" обязательно состоится!

- Премьера сериала состоялась на этой неделе. Успеваете его смотреть?

- Да, я стараюсь посмотреть серию вместе со страной, когда она в эфире, но из-за занятости это не всегда удаётся, и вот тут интернет приходит на помощь.

- На какой музыке вы росли? Слушали ли Муслима Магомаева, бывали ли у него на концертах? Есть ли у вас любимая песня из его репертуара?

- Я была девочкой с абонементом в филармонию, так что эстрадная музыка скорее обходила меня стороной. Но песни Магомаева невозможно было не слушать, особый магнетизм его голоса притягивает, даже приковывает. И особенно ярко я это ощутила, когда услышала в его исполнении "Ноктюрн". Помните эту песню? "Между мною и тобою гул небытия…" Фантастическая… Столько в ней глубины, нежности. Обожаю её…

(Автор: Джани Бабаева)