Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Все мы родом из детства… И сколько бы лет нам, взрослым, ни было, мы все хотим хоть раз вернуться в ту беззаботную пору. Подчас, чтобы совершить это путешествие во времени нужно совсем немного – просто взять в руки книгу со сказками. А "проводниками" в мир сказок, полный приключений, волшебства и магии, являются детские писатели. Именно им под силу зажечь огонёк веры в чудеса в ребёнке, который он пронесет с собой во взрослую жизнь.

Известная азербайджанская детская писательница, профессор, редактор издательского дома "Эверест", руководитель центра "Наследие" Солмаз Аманова, чьи книги получили заслуженное признание не только в нашей стране, но и за рубежом, является именно тем человеком, который открывает двери в волшебный мир сказок.

Кстати, у писательницы есть свой Дом сказок "Наследие", и он совсем не вымышленный, а вполне реальный. Расположен Дом сказок в центре Баку, это небольшое двухэтажное здание, где "живут" герои произведений Солмаз Амановой - Ильмя, Турач, Аббас, продавец воды, Соловей, Нармис, Таджшир, Жабяндя и другие. В Доме сказок есть уголок с ковром-самолетом, летающими чарыками и волшебным зеркальцем. А внутри помещения растет виноград, ствол которого выходит через окно. Поистине в этом маленьком и уютном месте царит волшебство. Сюда в гости к писательнице приходят ее ученики, чтобы еще раз погрузиться в волшебный мир сказочных героев...

Корреспондент Trend Life побеседовала с Солмаз Амановой – автором более 50 книг, о том, какими должны быть современные сказки и о многом другом.

- Насколько я знаю, ваша книга "Приключение Ильми" – это полноценная обучающая программа, помогающая ребенку выучить алфавит. Расскажите о ней поподробнее.

- "Приключения Ильми" - это сегодня единственное в мире детское издание, которое имеет приложение в "Play Маркет" с разработками на каждую сказку. Сказки с мультипликационными фильмами приобретены министерством образования Азербайджана и представлены на портале ведомства e-derslik.edu.az с рекомендацией для внеклассного чтения. "Приключения Ильми" состоят из 32 сказок – по одной на каждую из букв азербайджанского алфавита, а также 33 сказок для русского алфавита. Книга на выставке ВДНХ "Искусство книги" (Москва, Россия) заняла второе место, в Стокгольме (Швеция) среди произведений авторов из 61 страны она заняла четвертое место. Считаю, что детям больше нужно давать читать сказки, обучать в занимательной форме. Посредством приложения ребенок изучает буквы. Каждая буква имеет свое значение, помогая сказочным друзьям пройти препятствия, ребенок познает историю своей страны, традиции, узнает много интересной и познавательной информации. Так ему прививается любовь к национальному наследию. Посредством сказки ребенок может изучать все школьные предметы – чтение, математику, письмо, пение…

- Но ведь вы не только пишете книги, но также работаете над иллюстрациями к ним.

- Да, два раза я даже видела обложки книг во сне…

- Это как художники, которые видят во сне свои картины?

- Да. Так было, например, с книгами "Турач", "Анатомический театр"... А произведение "Чарыки" – одно из моих любимых, я тоже написала, потому что увидела сон. Даже когда читаю его на занятиях детям, на глаза наворачиваются слезы, потому что в нем я вернулась в свое детство. У нас дома была "Книга судеб" на арабском языке, и мама однажды сказала: "Хочешь, я прочту твою судьбу?". Она взяла книгу и прочитала: "Учиться, учиться и учиться, и станешь писателем". Мне было лет десять, и я подумала, что мама хочет, чтобы я училась еще лучше и поэтому говорит мне эти слова. Тогда я ей ответила: "Какой из меня писатель, я даже сочинения писать не люблю".

- Как начался ваш творческий путь?

- Папа писал прекрасные стихи, и дар слагать стихи в семье перешел только ко мне. В третьем классе я уже написала стихотворение "Мой любимый Баку", потом были – "Мугамские джейраны", "Звезды не гаснут", "Девочка и роза". Писала с детства, а вот когда в нашей семье случилась трагедия - погиб мой 25-летний племянник, я все свои стихи собрала, издала сборник, который посвятила ему - "В моей душе все песни мира - бакинец я". Тогда я сама себе сказала – "вот и началось сбываться мамино предсказание…". Уже после этого супруг принес мне каталог работ художника Никаса Сафронова. Мой муж сопровождал Сафронова в ходе его визита в Баку. Так вот, открыла я альбом, а там картины "Девочка и розы", "Кура", "Каспийское море", а у меня стихи с таким названием. Так у меня появилась идея издать книгу с моими стихами на картины Никаса Сафронова. Позвонила Никасу, он попросил меня прочесть эти стихи, а потом говорит: "Берите все картины!". Презентацию издания "Девочка и роза" мы провели в Бакинском государственном университете. И тогда я подумала, что студенты могут сказать - "а что, разве у нас нет своих художников?". Так пришла идея сделать издание на картины наших мастеров кисти. Я пошла в музей, начала изучать произведения азербайджанских художников, а затем написала на них стихи, сказки, пьесы и назвала книгу, как картину Тогрула Садыхзаде - "Человек оставляет следы" – "Так идет время, сменяя год, век, на Земле оставляет след человек".

- Как считаете, какими качествами должен обладать детский писатель?

- Сказку нужно чувствовать, самой верить в это волшебство. Но герои сказок должны быть реальными. Надо создавать такие рассказы, сказки, чтобы укреплять моральный дух детей, чтобы став взрослыми, они не раскисали из-за проблем в жизни, чтобы могли любую ситуацию решить, но чтобы они обязательно выросли порядочными и добрыми. Вот и у сказок наших должно быть такое направление. Если ребенок будет знать свое наследие, он будет крепко стоять на своей земле. Я говорю так: "Сильные духом крепче стены".

- Получается, уже с детства вы юных читателей "закаливаете", готовите к сложностям жизни?

- Да, вот и герой моей сказки - Ильмя сталкивается со сложностями.

- Вы преподаете в классической гимназии № 160 предмет "Наследие". Скажите, ваши ученики подсказывают вам сюжеты для книг?

- Есть сказки, которые я пишу в процессе урока. Сказки "Волшебное зерно", "Три брата", "Ноготки", многие стихи, продолжение сказки "Хурджун" – "Нармис и Таджшир" - идея пришла во время урока. До карантинного режима, когда еще проходили занятия в школе, дети спрашивали о коронавирусе, надевали маски, предлагали мне мокрые салфетки. И на уроке я сочинила им продолжение сказки "Хурджун". Мне самой настолько стала интересна эта тема, что пришлось изучить тему коронавируса и его последствий. Даже взрослым будет интересно прочитать эти сказки вместе с детьми. Я представляю, сколько радости будет у детей, когда они прочитают эти сказки и победят страх, чтобы стать крепче и строить своё будущее.

Урок свой я начинаю со слов: "Сказку не знаю, спокойно сижу, сказку тогда я вам расскажу". Дети мне часто задают вопрос: "Это взаправду?". Меня это радует. Далее идет словарная работа по наследию, карта произведения, тесты по сказке, кроссворды, чтение и обязательно зарисовки к словам и к сказке. Я неплохо рисую мелками и детям это очень нравится, а иногда бывают талантливые ребята, которые прекрасно рисуют вместе со мной на доске. Сейчас я понимаю, как я сильно по ним соскучилась. Я подготовила 50 костюмов к сказке "Турач и волшебный гребень". Представляю, как они будут рады, когда наденут эти костюмы.

- А что сложнее быть писателем детским или писать для взрослых?

- У каждого писателя свое направление, это талант, данный Богом – один пишет романы, другой - детективы, но вот детских писателей намного меньше …

- С чем это связано?

- Надо хорошо знать психологию ребенка. Знаете, иногда я отдаю свои сказки для перевода на азербайджанский язык, и порой сказки при переводе теряют свою изюминку, волшебство. Сейчас я сама занимаюсь переводом турецких сказок, и если там одним словом можно вернуть сказочность, я этим пользуюсь, конечно, не нарушая права автора. Сказку чувствовать надо, и я даже настолько вхожу в роль, что порой плачу или смеюсь от души. А потом сама себя ловлю на мысли, но это же сказка… В Доме сказок мы с детьми и печем, и ткем, и чарыки шьем, и сказки слушаем, стихи читаем, конфеты готовим, а их обертки - это наклейки со сказочными героями, с национальной посудой, нашими коврами и т.д. И дети должны запомнить и ответить, что на картинке: сяхянг, рахиль, кяшкюль, каса, зенбиль и т.д.

- Как относитесь к аудиокнигам? Они сейчас пользуются большой популярностью...

- Считаю, что ребенку нужна очень красивая книга. Но если к печатному изданию у автора есть возможность подготовить не только аудио-, но и сделать, например, мультипликационный фильм – это замечательно. Если бы Низами Гянджеви, Александр Сергеевич Пушкин, Ганс Христиан Андерсен знали бы, что на их произведения напишут оперу, создадут анимационные фильмы, как они были бы рады!

А я как писатель все это создала при жизни и вижу, как эти произведения и мультики любят дети. И я была права, когда вкладывала в этот проект денежные средства. Сегодня как никогда нам нужны уроки на "отдаленке". Проект "ИКТ-ИРС" подготовлен общеобразовательной школой №39 имени Р. Насреддинова при поддержке министерства образования Азербайджана в рамках конкурса III гранта в области развития инноваций в образовании. И сейчас игры "Ильмя" ("İlme") - самый актуальный проект, проект дня. Следует выразить министерству образования большую благодарность за то, что оно поддержало школу с предложением данного проекта. Игра "Ильмя" на двух языках с 310 играми, правилами на каждую букву, сказками, мультфильмами, рабочей тетрадью, чтением, стишками, физкультминуткой, прописью, математикой, познанием мира и т.д - находка для родителей, воспитателей, учителей, и, самое главное, во время карантина есть чем занять детей. Во время карантина часто выходила в прямой эфир по инициативе Республиканской детской библиотеки имени Ф.Кочарли и Главного Управления культуры города Баку, а также школы Modern school. Каждый день делюсь сказками, мультипликационными фильмами, читаю сказки. И знаете, время проходит быстро и интересно. А какие отзывы я получила за это время от библиотек республики! Всем спасибо, что с таким вниманием и любовью отнеслись к моему творчеству!

- А книга до сих пор лучший подарок?

- Считаю, что хорошая книга – это всегда хороший подарок. Для ребенка, чем бесцельно сидеть с телефоном в руках, играть в игры, где прыгают шарики, конечно, лучший вариант - это мобильные приложения познавательного характера.

- Вы читаете детских писателей, следите за рынком детской литературы?

- Да, я выезжаю на многие международные книжные фестивали по линии министерства культуры, даже на Сахалине побывала. Всегда обращаю внимание на дизайн, оформление изданий. Сейчас хочу писать книги немного по другому, новые издания у меня будут незагруженные, легкие. Сейчас популярны издания для детей до 5 лет, где короткое предложение и картинка. Прочитав предложение, ребенок уже по картинкам понимает смысл. Считаю, что для детей до 5 лет хорошо создавать логические упражнения, побуждая ребенка думать.

- Какие сказки у вас самые любимые?

- "Дикие лебеди" Ганса Христиана Андерсена, и вообще все его сказки, "Сказка о царе Салтане" Александра Сергеевича Пушкина, "Хамсе" Низами Гянджеви, сказки Абдуллы Шаига, персидские сказки.

(Автор: Джани Бабаева)