Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО)

Интервью 13 апреля 2020 16:03 (UTC+04:00)
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Все мы родом из детства… И сколько бы лет нам, взрослым, ни было, мы все хотим хоть раз вернуться в ту беззаботную пору. Подчас, чтобы совершить это путешествие во времени нужно совсем немного – просто взять в руки книгу со сказками. А "проводниками" в мир сказок, полный приключений, волшебства и магии, являются детские писатели. Именно им под силу зажечь огонёк веры в чудеса в ребёнке, который он пронесет с собой во взрослую жизнь.

Известная азербайджанская детская писательница, профессор, редактор издательского дома "Эверест", руководитель центра "Наследие" Солмаз Аманова, чьи книги получили заслуженное признание не только в нашей стране, но и за рубежом, является именно тем человеком, который открывает двери в волшебный мир сказок.

Кстати, у писательницы есть свой Дом сказок "Наследие", и он совсем не вымышленный, а вполне реальный. Расположен Дом сказок в центре Баку, это небольшое двухэтажное здание, где "живут" герои произведений Солмаз Амановой - Ильмя, Турач, Аббас, продавец воды, Соловей, Нармис, Таджшир, Жабяндя и другие. В Доме сказок есть уголок с ковром-самолетом, летающими чарыками и волшебным зеркальцем. А внутри помещения растет виноград, ствол которого выходит через окно. Поистине в этом маленьком и уютном месте царит волшебство. Сюда в гости к писательнице приходят ее ученики, чтобы еще раз погрузиться в волшебный мир сказочных героев...

Корреспондент Trend Life побеседовала с Солмаз Амановой – автором более 50 книг, о том, какими должны быть современные сказки и о многом другом.

- Насколько я знаю, ваша книга "Приключение Ильми" – это полноценная обучающая программа, помогающая ребенку выучить алфавит. Расскажите о ней поподробнее.

- "Приключения Ильми" - это сегодня единственное в мире детское издание, которое имеет приложение в "Play Маркет" с разработками на каждую сказку. Сказки с мультипликационными фильмами приобретены министерством образования Азербайджана и представлены на портале ведомства e-derslik.edu.az с рекомендацией для внеклассного чтения. "Приключения Ильми" состоят из 32 сказок – по одной на каждую из букв азербайджанского алфавита, а также 33 сказок для русского алфавита. Книга на выставке ВДНХ "Искусство книги" (Москва, Россия) заняла второе место, в Стокгольме (Швеция) среди произведений авторов из 61 страны она заняла четвертое место. Считаю, что детям больше нужно давать читать сказки, обучать в занимательной форме. Посредством приложения ребенок изучает буквы. Каждая буква имеет свое значение, помогая сказочным друзьям пройти препятствия, ребенок познает историю своей страны, традиции, узнает много интересной и познавательной информации. Так ему прививается любовь к национальному наследию. Посредством сказки ребенок может изучать все школьные предметы – чтение, математику, письмо, пение…

- Но ведь вы не только пишете книги, но также работаете над иллюстрациями к ним.

- Да, два раза я даже видела обложки книг во сне…

- Это как художники, которые видят во сне свои картины?

- Да. Так было, например, с книгами "Турач", "Анатомический театр"... А произведение "Чарыки" – одно из моих любимых, я тоже написала, потому что увидела сон. Даже когда читаю его на занятиях детям, на глаза наворачиваются слезы, потому что в нем я вернулась в свое детство. У нас дома была "Книга судеб" на арабском языке, и мама однажды сказала: "Хочешь, я прочту твою судьбу?". Она взяла книгу и прочитала: "Учиться, учиться и учиться, и станешь писателем". Мне было лет десять, и я подумала, что мама хочет, чтобы я училась еще лучше и поэтому говорит мне эти слова. Тогда я ей ответила: "Какой из меня писатель, я даже сочинения писать не люблю".

- Как начался ваш творческий путь?

- Папа писал прекрасные стихи, и дар слагать стихи в семье перешел только ко мне. В третьем классе я уже написала стихотворение "Мой любимый Баку", потом были – "Мугамские джейраны", "Звезды не гаснут", "Девочка и роза". Писала с детства, а вот когда в нашей семье случилась трагедия - погиб мой 25-летний племянник, я все свои стихи собрала, издала сборник, который посвятила ему - "В моей душе все песни мира - бакинец я". Тогда я сама себе сказала – "вот и началось сбываться мамино предсказание…". Уже после этого супруг принес мне каталог работ художника Никаса Сафронова. Мой муж сопровождал Сафронова в ходе его визита в Баку. Так вот, открыла я альбом, а там картины "Девочка и розы", "Кура", "Каспийское море", а у меня стихи с таким названием. Так у меня появилась идея издать книгу с моими стихами на картины Никаса Сафронова. Позвонила Никасу, он попросил меня прочесть эти стихи, а потом говорит: "Берите все картины!". Презентацию издания "Девочка и роза" мы провели в Бакинском государственном университете. И тогда я подумала, что студенты могут сказать - "а что, разве у нас нет своих художников?". Так пришла идея сделать издание на картины наших мастеров кисти. Я пошла в музей, начала изучать произведения азербайджанских художников, а затем написала на них стихи, сказки, пьесы и назвала книгу, как картину Тогрула Садыхзаде - "Человек оставляет следы" – "Так идет время, сменяя год, век, на Земле оставляет след человек".

- Как считаете, какими качествами должен обладать детский писатель?

- Сказку нужно чувствовать, самой верить в это волшебство. Но герои сказок должны быть реальными. Надо создавать такие рассказы, сказки, чтобы укреплять моральный дух детей, чтобы став взрослыми, они не раскисали из-за проблем в жизни, чтобы могли любую ситуацию решить, но чтобы они обязательно выросли порядочными и добрыми. Вот и у сказок наших должно быть такое направление. Если ребенок будет знать свое наследие, он будет крепко стоять на своей земле. Я говорю так: "Сильные духом крепче стены".

- Получается, уже с детства вы юных читателей "закаливаете", готовите к сложностям жизни?

- Да, вот и герой моей сказки - Ильмя сталкивается со сложностями.

- Вы преподаете в классической гимназии № 160 предмет "Наследие". Скажите, ваши ученики подсказывают вам сюжеты для книг?

- Есть сказки, которые я пишу в процессе урока. Сказки "Волшебное зерно", "Три брата", "Ноготки", многие стихи, продолжение сказки "Хурджун" – "Нармис и Таджшир" - идея пришла во время урока. До карантинного режима, когда еще проходили занятия в школе, дети спрашивали о коронавирусе, надевали маски, предлагали мне мокрые салфетки. И на уроке я сочинила им продолжение сказки "Хурджун". Мне самой настолько стала интересна эта тема, что пришлось изучить тему коронавируса и его последствий. Даже взрослым будет интересно прочитать эти сказки вместе с детьми. Я представляю, сколько радости будет у детей, когда они прочитают эти сказки и победят страх, чтобы стать крепче и строить своё будущее.

Урок свой я начинаю со слов: "Сказку не знаю, спокойно сижу, сказку тогда я вам расскажу". Дети мне часто задают вопрос: "Это взаправду?". Меня это радует. Далее идет словарная работа по наследию, карта произведения, тесты по сказке, кроссворды, чтение и обязательно зарисовки к словам и к сказке. Я неплохо рисую мелками и детям это очень нравится, а иногда бывают талантливые ребята, которые прекрасно рисуют вместе со мной на доске. Сейчас я понимаю, как я сильно по ним соскучилась. Я подготовила 50 костюмов к сказке "Турач и волшебный гребень". Представляю, как они будут рады, когда наденут эти костюмы.

- А что сложнее быть писателем детским или писать для взрослых?

- У каждого писателя свое направление, это талант, данный Богом – один пишет романы, другой - детективы, но вот детских писателей намного меньше …

- С чем это связано?

- Надо хорошо знать психологию ребенка. Знаете, иногда я отдаю свои сказки для перевода на азербайджанский язык, и порой сказки при переводе теряют свою изюминку, волшебство. Сейчас я сама занимаюсь переводом турецких сказок, и если там одним словом можно вернуть сказочность, я этим пользуюсь, конечно, не нарушая права автора. Сказку чувствовать надо, и я даже настолько вхожу в роль, что порой плачу или смеюсь от души. А потом сама себя ловлю на мысли, но это же сказка… В Доме сказок мы с детьми и печем, и ткем, и чарыки шьем, и сказки слушаем, стихи читаем, конфеты готовим, а их обертки - это наклейки со сказочными героями, с национальной посудой, нашими коврами и т.д. И дети должны запомнить и ответить, что на картинке: сяхянг, рахиль, кяшкюль, каса, зенбиль и т.д.

- Как относитесь к аудиокнигам? Они сейчас пользуются большой популярностью...

- Считаю, что ребенку нужна очень красивая книга. Но если к печатному изданию у автора есть возможность подготовить не только аудио-, но и сделать, например, мультипликационный фильм – это замечательно. Если бы Низами Гянджеви, Александр Сергеевич Пушкин, Ганс Христиан Андерсен знали бы, что на их произведения напишут оперу, создадут анимационные фильмы, как они были бы рады!

А я как писатель все это создала при жизни и вижу, как эти произведения и мультики любят дети. И я была права, когда вкладывала в этот проект денежные средства. Сегодня как никогда нам нужны уроки на "отдаленке". Проект "ИКТ-ИРС" подготовлен общеобразовательной школой №39 имени Р. Насреддинова при поддержке министерства образования Азербайджана в рамках конкурса III гранта в области развития инноваций в образовании. И сейчас игры "Ильмя" ("İlme") - самый актуальный проект, проект дня. Следует выразить министерству образования большую благодарность за то, что оно поддержало школу с предложением данного проекта. Игра "Ильмя" на двух языках с 310 играми, правилами на каждую букву, сказками, мультфильмами, рабочей тетрадью, чтением, стишками, физкультминуткой, прописью, математикой, познанием мира и т.д - находка для родителей, воспитателей, учителей, и, самое главное, во время карантина есть чем занять детей. Во время карантина часто выходила в прямой эфир по инициативе Республиканской детской библиотеки имени Ф.Кочарли и Главного Управления культуры города Баку, а также школы Modern school. Каждый день делюсь сказками, мультипликационными фильмами, читаю сказки. И знаете, время проходит быстро и интересно. А какие отзывы я получила за это время от библиотек республики! Всем спасибо, что с таким вниманием и любовью отнеслись к моему творчеству!

- А книга до сих пор лучший подарок?

- Считаю, что хорошая книга – это всегда хороший подарок. Для ребенка, чем бесцельно сидеть с телефоном в руках, играть в игры, где прыгают шарики, конечно, лучший вариант - это мобильные приложения познавательного характера.

- Вы читаете детских писателей, следите за рынком детской литературы?

- Да, я выезжаю на многие международные книжные фестивали по линии министерства культуры, даже на Сахалине побывала. Всегда обращаю внимание на дизайн, оформление изданий. Сейчас хочу писать книги немного по другому, новые издания у меня будут незагруженные, легкие. Сейчас популярны издания для детей до 5 лет, где короткое предложение и картинка. Прочитав предложение, ребенок уже по картинкам понимает смысл. Считаю, что для детей до 5 лет хорошо создавать логические упражнения, побуждая ребенка думать.

- Какие сказки у вас самые любимые?

- "Дикие лебеди" Ганса Христиана Андерсена, и вообще все его сказки, "Сказка о царе Салтане" Александра Сергеевича Пушкина, "Хамсе" Низами Гянджеви, сказки Абдуллы Шаига, персидские сказки.

(Автор: Джани Бабаева)

Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Image
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В ВОЗ заявили, что маска не защитит от коронавируса, если пренебрегать другими мерами
В ВОЗ заявили, что маска не защитит от коронавируса, если пренебрегать другими мерами
Число выявляемых за день заразившихся в Испании уменьшилось до минимума
Число выявляемых за день заразившихся в Испании уменьшилось до минимума
ЕС выдал патент на дизайн турецкого электромобиля
ЕС выдал патент на дизайн турецкого электромобиля
Loading Bars
Лента новостей
Азиатский банк развития увеличит поддержку бизнеса в Грузии Бизнес 16:52
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличило доходы Финансы 16:49
Сократился внешнеторговый оборот Грузии Бизнес 16:48
Оглашены критерии посещаемости государственных сайтов Азербайджана за первый квартал ИКТ 16:46
Очередной танкер с азербайджанской нефтью прибыл в Одессу Экономика 16:40
В Грузии возросло использование сжиженного газа Энергетика 16:40
В Туркменистане реализуют проект «Умный дом» Бизнес 16:39
В Казахстане отмечен значительный рост объемов продаж автомобилей Транспорт 16:28
В Азербайджане увеличились поставки энергии по стране Энергетика 16:27
Поэт из Германии призвал азербайджанцев с оптимизмом смотреть в будущее (ВИДЕО) Социум 16:27
В январе-марте Туркменистан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 16:22
Турецкая компания ETI MADEN I.G.M реализует 10 проектов на территории страны Турция 16:19
В Азербайджане в связи с режимом карантина продолжаются мониторинги в пунктах продажи продуктов питания (ФОТО) Общество 16:11
CК "Günay Sığorta" расширила линейку онлайн-продуктов Экономика 16:10
В январе-феврале 2020 года сократился товарооборот Турции с Казахстаном Турция 16:10
Хайям Нисанов выступил с концертом на балконе своей квартиры (ВИДЕО) Звёздный мир 16:08
Система выдачи разрешений на передвижение в Азербайджане будет применена во многих странах Общество 16:08
В Туркменистане получено экологически чистое органоминеральное удобрение Бизнес 16:03
Дом сказок в центре Баку и что читать на карантине – советы Солмаз Амановой (ФОТО) Интервью 16:03
JICA планирует выделить Узбекистану льготные кредиты Финансы 15:58
В Азербайджане откроется еще 50 тыс. оплачиваемых мест общественной работы Общество 15:58
Показатели по льготным бизнес-кредитам Азербайджана за 2019 год Финансы 15:57
Индия бесплатно продлевает визы иностранцам до 30 апреля Другие страны 15:50
В Узбекистане сократился объём денежных переводов Финансы 15:48
Азербайджан направил все возможности на защиту здоровья населения от пандемии и решение социальных вопросов - депутат Политика 15:48
Казахстан значительно сократит объем нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ Энергетика 15:43
В ВОЗ заявили, что маска не защитит от коронавируса, если пренебрегать другими мерами Европа 15:40
Подразделения ПВО Азербайджана приступили к тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:38
Количество работников в строительных организациях в Азербайджане увеличилось Строительство 15:36
Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для Азии, но повысила для США Арабские страны 15:33
Народный артист Фахраддин Керимов: Здоровье людей - это сейчас самое главное Социум 15:28
Центральный аппарат Государственного таможенного комитета оказал помощь малоимущим семьям Общество 15:24
Предприятие STP о планах экспорта алюминиевой продукции в 2020 году Бизнес 15:24
В Бакинском порту впервые осуществлена контейнерная перевозка сыпучих грузов (ФОТО) Транспорт 15:24
Израиль незначительно сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 15:18
Лавров и Зариф подчеркнули необходимость отказа от ограничений в поставках медикаментов Россия 15:18
Обнародовано потребление газа Компанией центральных нефтяных зон Ирана Экономика 15:15
В Азербайджане имена, фамилии и отчества изменили 544 человека Общество 15:13
Посольство прокомментировало видеозапись о перевозке топлива и продовольствия из Ирана в Карабах Политика 15:12
"Узбекнефтегаз" продолжает увеличивать добычу газа в стране Энергетика 15:09
Ж/д компания Туркменистана продлила тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 15:05
В Баку в кафе 6 человек оштрафованы за нарушение режима карантина (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:03
Ж/д оператор Казахстана привлекает услуги по ремонту оборудования Тендеры 15:02
В Азербайджане обнародован график телеуроков на завтра Общество 15:00
Кабельный завод STP о планах экспорта продукции в 2020 году Бизнес 14:58
В Азербайджане названо число семейных пар, отказавшихся от развода Общество 14:57
AMFA о влиянии пандемии на микрофинансирование Азербайджана Финансы 14:54
Число выявляемых за день заразившихся в Испании уменьшилось до минимума Европа 14:46
Госконцерн Туркменистана объявляет открытый тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 14:42
Названы самые популярные имена, данные новорожденным в Азербайджане Общество 14:42
Посольство Турции прокомментировало информацию о "гуманитарной медицинской помощи Армении" Политика 14:35
Россия увеличивает импорт цемента из Турции Турция 14:32
В поселке Гобу и жилом массиве «Нубар» будут перебои в электроснабжении Общество 14:30
Дмитрий Песков: Нового разговора лидеров РФ, США и Саудовской Аравии в планах на неделю пока нет Россия 14:30
ЕС выдал патент на дизайн турецкого электромобиля Турция 14:28
Главный инфекционист Азербайджана вновь призвал людей соблюдать требования карантинного режима Общество 14:28
S&P оценивает тенденцию развития отраслевого риска в банковском секторе Грузии Бизнес 14:27
Названо количество сделок по покупке жилья в Казахстане Бизнес 14:25
Коронавирус наносит ущерб на мировые продажи электромобилей Транспорт 14:25
Число скончавшихся от коронавируса в Иране превысило 4,5 тыс. человек Общество 14:23
S&P пересмотрели тенденцию развития экономического риска в Грузии с «позитивной» на «стабильную» Бизнес 14:23
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 6-9 апреля Энергетика 14:22
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 14:17
Адиль Алиев: Активность Азербайджана в развитии сотрудничества между тюркоязычными государствами неоспорима Политика 14:17
ОАО "Азерсу" предоставляет новую услугу (ВИДЕО) Экономика 14:15
Президент Ильхам Алиев наградил Фаига Гасанова орденом «Шараф» Политика 14:12
Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке Энергетика 14:11
Сотрудник Еврокомиссии умер от болезни, вызванной коронавирусом Европа 14:09
Fitch дал прогноз касательно экономики и банковского сектора Грузии Бизнес 14:08
В Узбекистане увеличивается число предприятий и организаций Бизнес 14:06
Обнародован объем перевалки грузов из Германии через порты Турции за январь-март 2020 год Турция 14:02
В Азербайджане увеличилось число трудовых договоров Общество 14:01
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 13:58
Какую сельхозпродукцию можно и нельзя вывозить из Казахстана? Бизнес 13:57
Проведение саммита Тюркского совета по инициативе Азербайджана подтверждает серьезный подход страны к борьбе с пандемией - узбекский эксперт Политика 13:53
Обнародованы показатели SOCAR по экспорту газа по итогам минувшего года Энергетика 13:52
Азербайджанское предприятие о производственных планах в текущем году Бизнес 13:51
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 13:39
В период карантина в Азербайджане произошли изменения в одной из сфер обслуживания Общество 13:38
Еще 56 человек в Азербайджане привлечены к ответственности за нарушения в рамках СМС-разрешений (ВИДЕО) Общество 13:35
Зачем народному артисту грабить банк? EMIN и JONY - один и тот же человек с разницей в 15 лет (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 13:26
В Азербайджане оказана финподдержка 5752 предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса Финансы 13:26
Великобритания закупает в Туркменистане автобензин Энергетика 13:20
В Азербайджане вырос объем продаж молочной продукции Бизнес 13:19
Данные по субсидированию аграрного сектора в Азербайджане Финансы 13:19
АБР делает прогноз по экономическим показателям Грузии в 2020-2021 годах Бизнес 13:18
Предложения Чингиза Фарзалиева в формате 24/7: Гиподинамию преодолеваю "домашней прогулкой" Интервью 13:10
В России создали экспресс-тест на коронавирус с ускоренной подготовкой образцов Россия 13:08
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Беларусь Узбекистан 13:05
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла Общество 13:03
В Азербайджане безработные родители, проживающие с детьми, тоже могут получать финансовую помощь – госслужба занятости Общество 13:03
Минэнергетики высоко оценивает решение министров стран ОПЕК+ Энергетика 13:02
Расскажи историю любимого ковра из своего дома – оригниальный проект в Азербайджане Культура 12:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Огузе Политика 12:54
В Иране заявили об увеличении запасов полезных ископаемых Экономика 12:48
Страховая компания "Qala Həyat Sığorta" представила новый продукт Экономика 12:36
Туркменистан развивает сотрудничество с международными организациями Туркменистан 12:34
В Азербайджане пресечена контрабанда наркотиков на границе с Ираном (ФОТО) Происшествия 12:30
Производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось Бизнес 12:27
Оглашена статистика обращений граждан в минтруда Азербайджана ИКТ 12:22
Все новости