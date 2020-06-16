Правнук Зейналабдина Тагиева поддержал Бахрама Багирзаде в борьбе с коронавирусом – эксклюзивное интервью

БАКУ /Trend Life/ - Живущий во Франции потомок знаменитого мецената и нефтепромышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева (1823 - 1924), историк Албан Клод, который в конце октября – начале ноября прошлого года побывал в Баку, дал эксклюзивное интервью Trend Life.

- Албан, почти год назад вы побывали в Баку, встретились с журналистами и родственниками, посетили достопримечательности. Каким остался этот визит в ваших воспоминаниях? Что рассказали своим близким после возвращения в Париж?

- Это был очень серьезный момент в моей жизни. Я пробыл в Баку всего неделю, но у меня остались очень сильные впечатления. И, конечно же, самые запоминающиеся – о людях, которых встречал на улицах Баку и которые рассказывали мне истории о Гаджи Зейналабдине Тагиеве. Мои близкие могли следить за моим путешествием в социальных сетях. Как и я, они были рады и одновременно удивлены тем, что память о Тагиеве все еще жива в Азербайджане, ведь они думали, что он канул в лету. Теперь же все члены моей семьи хотят непременно приехать в Азербайджан. До моего путешествия память о Тагиеве жила в их сердцах, и для них было бы трудно вернуться в Азербайджан. Но теперь это совсем не так, и все это благодаря гостеприимству, которое было оказано мне.

- В марте этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Для этого был даже проведен специальный конкурс среди скульпторов. Победителем был выбран проект Ханлара Ахмедова. Трехметровый памятник из бронзы, красного и черного гранита будет установлен в Баку. Что можете сказать об этом и самом памятнике?

Это отличный проект памятника. Мне очень нравится его расположение, прямо на выходе из Ичери Шехер. Он непременно будет поднимать настроение людям, отправляющимся на работу по утрам. Дети смогут играть вокруг него. Этот памятник будет участвовать в жизни всех жителей. Что по поводу выбора победителя, меня об этом не спрашивали, но я внимательно просмотрел все предложенные работы и у меня были свои «фавориты». Я был рад увидеть, что победил проект Ханлара Ахмедова, это была моя любимая работа,несмотря на то, что мне понравились и многие другие. Было видно, что все работы выполнены с душой. Во время моего приезда в Баку я имел честь встретиться с Ханларом Ахмедовым в его мастерской. Это был очень волнительный момент для меня, так как я осознал, что он задумывался о памятнике Тагиеву многими годами ранее.

Кстати, с глубоким сожалением узнал, что Бахрам Багирзаде, который предложил установить памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву, тяжело болен коронавирусом. Во время приезда в Баку мы так и не смогли встретиться, но обменялись номерами и договорились о скорой встрече. Я убежден в том, что его исключительная энергия позволит ему преодолеть это тяжелое испытание со всеобщей народной поддержкой. Я также уверен в том, что наша встреча состоится, как мы и договаривались. Желаю скорейшего выздоровлению этому замечательному человеку.

- Во время визита Вы сказали, что работаете над книгой, посвященной вашему роду Тагиевых и Каджаров сквозь призму истории Азербайджана.

- Именно написание книги привело меня в Азербайджан в октябре прошлого года. Мне пришлось переделать многие отрывки из книги, так как то, что я испытал во время поездки, сильно изменило мое чувство идентичности. Я надеюсь закончить ее этим летом. Я много копался во французских архивах, связанных с Азербайджаном и с историей моей семьи. Таким образом, в книгу войдут документы, принадлежащие моей семье, а также некоторые общественные, неизвестные архивы.

- Вы совместно с другими студентами азербайджанского происхождения , основали Caspian Research Center (Каспийский исследовательский центр). Какие проекты сейчас осуществляются?

- Я не являюсь основателем проекта, но я присоединился к нему, как только узнал о нем чуть позже моего возвращения из Азербайджана. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно притормозил наши первые проекты, но тем не менее, мы не сидим без дела. Наши цели одновременно скромны и амбициозны. Мы хотим создавать качественные материалы об Азербайджане на французском языке, чтобы все заинтересованные франкофоны могли углубить свои знания. На сегодняшний день практически нет ни одной книги об Азербайджане на французском языке, в то время как на английском их много. Мы записали небольшие видеоматериалы об известных личностях Азербайджана, мы перевели и добавили субтитры к фильму "O olmasın, bu olsun" (фильм "Не так, так эта" или "Мешади Ибад). Мы стремимся перевести произведения об Азербайджане таких авторов с международным признанием как Светошовский. Вместо очень амбициозных и дорогостоящих проектов мы предпочитаем проводить более целенаправленные, но личные проекты, в соответствии с нашими открытиями и близких нашим сердцам. Для меня это очень хороший способ познакомить с культурой Азербайджана всех франкоговорящих людей.

- Чем сейчас занимаетесь, над чем работаете? Как перенесли социальную самоизоляцию. Чем живет Париж в период пандемии коронавируса?

- На данный момент у меня много работы. Я продолжаю свои исследования в рамках учебы, продолжаю работу над книгой и погружаюсь в проекты нашей ассоциации. В каком-то смысле изоляция оказалась для меня отличным шансом для осуществления проектов. Я смог работать, не отвлекаясь на обычные проблемы социальной жизни. Париж был особенно спокоен в период пандемии. Сейчас жизнь вошла в свое прежнее русло, улицы вновь заполнены раздраженными людьми. Я воспользовался изоляцией, совершенствуя свой азербайджанский язык, изучая его по скайпу.

- Каковы дальнейшие планы, есть желание вновь приехать на родину прадеда?

- Да , конечно, я рассчитываю часто посещать Азербайджан. Эта страна имеет важное значение для меня. Я жду снятия ограничений на перелеты, чтобы купить билеты. Я хочу присутствовать на открытии памятника Зейналабдина Тагиева, а также на столетии Национального музея истории Азербайджана. Также, я хотел бы увидеть своими глазами отреставрированную дачу Тагиева в Мардакянах. Я очень хочу раскрыть для себя Азербайджан в полной мере, и намерен исследовать каждый его уголок, чтобы познать все его богатство за пределами Баку.

- Во время визита вы сказали, что ваши родственники в Баку ищут для вас невесту - азербайджанку. Нашли?

- Я думаю, это было своего рода шуткой. На данный момент я не задумываюсь о женитьбе. Я сейчас очень занят и не готов к таким серьезным переменам. Я хочу стать более благоустроенным в жизни.

- Спасибо за интервью. Ваше обращение к своим друзьям в Азербайджане и всем гражданам страны, которые и по сей день с большим почтением относятся к памяти Зейналабдина Тагиева.

- Я надеюсь, что память о Тагиеве будет долго теплиться в их сердцах. Все, кто думают о нем – доказательство того, что почести, слава и богатство забываются, а хорошие поступки остаются и незыблемы. Вот, что думал Тагиев и однозначно, был прав. Я горжусь тем, что являюсь его потомком по крови, но в действительности, он – достояние всего Азербайджана.

Справка: Албану Клоду 26 лет, в его семье брат и сестра, он младший. Мать зовут Анетта Каджар, отца - Жан-Мари Клод. Албан - праправнук Садыха Тагиева – второго сына от первого брака Гаджи Зейналабдина Тагиева. Садых Тагиев был женат на дочери принца Хан Баба-хана Каджара принцессе Маликсиме Каджар и имел двоих детей: сына и дочь – Зейналабдина и Заринтадж. Заринтадж вышла замуж за своего двоюродного брата по материнской линии принца Бахман Мирзу Каджара (1894-1927) и в этом браке у них родилось двое детей. Албан является внуком Заринтадж. Он - историк, в сферу его научных интересов входит история древнего периода.

(Авторы - Вугар Иманов и Алена Авдеева)