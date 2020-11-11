Как русская девушка стала азербайджанкой – интервью с Ксенией Лагутиной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В основную конкурсную программу Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии SIFFA фестиваля вошла новая российско-азербайджанская картина «Фарида». Этот совместный проект Санкт-Петербургской школы нового кино и бакинской киностудии «Нариманфильм» стал дипломной работой и полнометражным дебютом для молодого российского режиссёра и сценаристки Ксении Лагутиной. Картина рассказывает зрителям драматичную историю об азербайджанской девушке, которая приезжает из горного селения в Санкт-Петербург в поисках пропавшего мужа. Ксения Лагутина поделилась с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева историей создания фильма и впечатлениями от сотрудничества с азербайджанскими коллегами.

– Ксения, расскажите, пожалуйста, почему вашей дипломной работой в Санкт-Петербургской школе нового кино стала история об азербайджанской девушке из глубинки?

– С Азербайджаном меня связал именно сценарий фильма «Фарида». Первоначально главной героиней сценария была русская девушка из маленького городка. Сценарий получился хорошим, но центральный персонаж – не очень интересным, и наставник посоветовал мне сделать героиней какую-нибудь реальную девушку, которую я знаю. Так прототипом главной героини стала моя хорошая знакомая – азербайджанка, очень красивая и талантливая слабослышащая актриса. Все эти обстоятельства обострили историю, сделали её интереснее.

– Исполнительница главной роли Марьям Ибрагимова удостоилась на фестивале в Москве диплома «Лучшая женская роль», а ведь первоначально вы писали этот сценарий для другой актрисы, которая, насколько известно, отказалась сниматься. Как в итоге была найдена такая удачная замена?

– Замену я искала долго, ведь мне важна была ярко выраженная азербайджанская внешность. А ещё на пробах я просила всех актрис сыграть слабослышащего человека, и именно Марьям была единственной, кто справилась с этим заданием. Я очень рада, что обстоятельства сложились так, что именно она сыграла в моём фильме, она просто молодец.

– У России и Азербайджана богатая история совместных кинопроектов. Как сложилось сотрудничество Санкт-Петербургской школы нового кино с «Нариманфильмом»?

– Мой наставник, который лично знает директора азербайджанской киностудии «Нариманфильм», отправил ему черновую сборку фильма. Материал Нариману Мамедову понравился, и он связался со мной – так началось наше сотрудничество. Хочу сказать директору «Нариманфильма» огромное спасибо – его помощь очень облегчила постпродакшн – работу над фильмом после завершения съёмок.

Мне понравилось сотрудничество с азербайджанской кинокомпанией, работать было очень комфортно. Надеюсь, наше сотрудничество когда-нибудь продолжится в новых проектах, я буду этому очень рада. А кроме того, в моих планах – обязательно посмотреть картины, выпущенные «Нариманфильмом», как только у меня будет больше свободного времени.

– Помог ли лично вам фильм «Фарида» найти новых друзей-азербайджанцев?

– У меня много друзей разных национальностей, в том числе и азербайджанцев. Во время работы над фильмом «Фарида» я общалась, в основном, с азербайджанскими консультантами и много встречалась с девушками-азербайджанками, когда искала актрису на главную роль. Мне очень понравилось то, что все эти девушки отличались жизнерадостностью и чувством юмора – как мне показалось, это общая черта для азербайджанских женщин.

– Российские зрители и критики высоко оценили фильм «Фарида» на фестивалях в Нижнем Новгороде и Москве. Чем вы объясняете такой успех вашей первой полнометражной картины?

– Когда я присутствовала на фестивальном показе моего фильма, я закрыла глаза, потому что очень волновалась. Как человек, который сделал фильм, я вижу все его недочёты, даже съёмочную группу в отражении в одном из кадров. Но работу приняли прекрасно, я очень удивилась реакции людей – ко мне подходили зрители и говорили, что им очень понравилось – до мурашек по коже. Также меня удивило и обрадовало, что на фестивале многие известные деятели кино говорили мне, что они были бы рады сотрудничеству, хвалили игру актёров в фильме.

Кстати, за участие в недавнем московском фестивале «Будем жить» тоже большое спасибо Нариману Маммадову – именно кинокомпания «Нариманфильм» подала заявку туда и всё оформила.

– В ноябре фильм «Фарида» будет представлен в конкурсной программе Сочинского международного кинофестиваля SIFFA 2020. А интересно ли вам было бы поучаствовать и в каком-нибудь Бакинском кинофестивале?

– Да, конечно, фестивали это замечательно. Когда снимаешь первую полнометражную работу практически «на коленке», без рекламы и проката в кинотеатрах, именно фестивали помогают найти зрителей. Мне очень интересно было бы узнать мнение зрителей-азербайджанцев, ведь когда представители одной национальности делают фильм о представителях другой, например, русские об американцах или американцы о русских, то иногда случаются «проколы», которые не видны простому зрителю, но, возможно, будут видны представителям другой нации. Будет ли азербайджанцам интересен мой фильм, как они к нему отнесутся – пока для меня загадка. Но история, которую я постаралась рассказать – общечеловеческая, она говорит о том, что национальность не так важна, как человечность. Все мы люди, все в значительной степени одинаковые.

(Автор: Вугар Иманов)