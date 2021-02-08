Среди рассыпанных смертей... Азербайджанский фильм восхищает Венецию и Москву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Практически все международные кинофестивали из-за ситуации с пандемией коронавируса частично или полностью перешли в онлайн-формат. Однако азербайджанские и совместные российско-азербайджанские картины последних лет продолжают неизменно впечатлять авторитетные жюри и восхищать зрителей фестивальных программ во всём мире, в том числе и в России. Удачно сложилась фестивальная судьба нашумевшего уже "Красного сада" Мирбалы Салимли, с успехом были представлены на международных фестивалях "Фарида" Ксении Лагутиной и "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали. Ярко заявил о себе и молодой кинематографист из Азербайджана Хилал Байдаров, чья драматическая картина "Среди рассыпанных смертей" (In Between Dying, Səpələnmiş ölümlər arasında, От смерти до смерти) попала в прошлом году в программы престижнейших мировых кинофестивалей – Венецианского и Московского. На Московском кинофестивале картина стала частью особой программы "Эйфория наваждений", для которой были отобраны фильмы, глубоко и эмоционально вовлекающие зрителей, дающие им ощущение "пульса современной жизни".

Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовал с режиссёром об истории создания картины и о его интересе к российскому киноискусству.

– Осенью вы представили свой фильм "От смерти до смерти" на 77-ом Венецианском и 42-м Московском международных кинофестивалях. Расскажите, пожалуйста, об истории вашего участия в таких престижных показах.

– Я никогда не мог представить, что премьера моего фильма состоится в Венеции, потому что уже забыл о нем и начал снимать новую картину. Но получилось так, что на кинофестивале в Польше я посмотрел фильм мексиканского режиссёра Карлоса Рейгадаса «Наше время», который произвёл на меня большое впечатление. Я написал Карлосу Рейгадасу электронное письмо и показал свой фильм, который ему понравился. Тогда мы и решили закончить мою картину вместе, что, в итоге, завершилось Венецией, а затем и Москвой. К сожалению, сам я на Московский кинофестиваль приехать не смог из-за ситуации с коронавирусом во всем мире.

– Название вашего фильма на русский язык переводят и как «От смерти до смерти», и как «Среди рассыпанных смертей», и как «Между смертью». Какой вариант точнее, какой смысл вы вложили в это название?

– Если переводить название дословно, то это «Среди разрозненных смертей». Но мы много обсуждали это с коллегами, и в конце концов все согласились с вариантом названия «В промежутке между смертью», потому что это очень близко к сути фильма.

– Вы как-то признавались, что все ваши фильмы – о матери и сыне. Это личная тема для вас, или сыграло также свою роль традиционно уважительное на Кавказе отношение к женщине, матери?

– Да, у меня очень сильная связь с мамой. Я не могу без нее обойтись, и это факт. Именно в матери для меня сосредоточена настоящая красота этой жизни. Я легко могу прекратить снимать фильм или вообще удалить все снятые мною фильмы, если мама скажет мне это сделать. Верно также и то, что я принадлежу к небольшой этнической общине, которая проживает в северной части Азербайджана, у подножия Кавказских гор. Все мы испытываем глубокую привязанность и уважение к нашим матерям.

– Зрители отметили в вашем фильме, в частности, восхитительные пейзажи Азербайджана. Какие ваши любимые локации вы хотите показать зрителям в других странах?

– Признаюсь, мне очень нравится снег и туман. Когда я вижу всё в белом, во мне рождается особое впечатление, предчувствие чего-то ещё неизвестного. А ведь именно об этом, по большому счёту, и снимается кино – о путешествии в неизведанное.

– Ваш новый фильм – совместное производство Азербайджана, Мексики и США. А доводилось ли вам сотрудничать с российскими кинематографистами? С кем из них и над какой темой интересно было бы поработать?

– Я очень хочу снять фильм о севере России, потому что там бескрайние леса, озера и снег. В русской природе и русской душе есть настоящее волшебство. Что касается творческого сотрудничества – я пока не задумывался о совместной работе с каким-либо другим режиссером, но было бы очень приятно встретиться с Сокуровым. Меня всегда восхищали его волшебные фильмы и голос!

– В одном из интервью вы назвали величайшим человеком в истории кино Андрея Тарковского. Его творчество как-то повлияло на ваше становление в киноискусстве?

– Тарковский – несомненно, величайший режиссёр в истории, без которого кинематограф перестанет быть для меня искусством. Конечно, есть много прекрасных фильмов с отличными сюжетами, интересной структурой, красивым визуальным рядом, но ни один из этих фильмов не убеждает меня в том, что он – произведение искусства. Для меня кино – это искусство только благодаря Тарковскому. На мой взгляд, кино вообще еще не совсем «открыли», пока это лишь неизведанный островок. Тарковский – единственный человек, который показал нам священный путь к этому волшебному острову в небе.

– Вы не только режиссёр, но и сценарист своих фильмов. Есть ли у вас какие-то давно задуманные истории, которые ещё ждут своего воплощения? Над чем вы работаете сейчас?

– Да, у меня на уме ещё много историй. Часть из них я хотел бы воплотить, например, в романах. Но когда я снимаю фильм, то не могу сосредоточиться ни на чем другом – не могу даже читать или что-то смотреть. Иногда мне даже хочется прекратить снимать кино, но я до сих пор продолжаю это делать. Вот сейчас я работаю над новым фильмом, и уже закончил его первую часть. Посмотрим, что принесет нам жизнь дальше.

Редактор: Надир Насиров