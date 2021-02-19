Эксклюзивное интервью с Натаван Мамедовой из Израиля - кинозвезда 80-х, чемпион по кунг-фу, дарующая здоровье (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Натаван Мамедова была молодой восходящей звездой азербайджанского кино, снявшись с 1983 по 1985 год в фильмах Расима Оджагова "Парк" (Park), Шамиля Махмудбекова и Гасанаги Турабова "История одинокого гранатника" (Tənha narın nağılı), Джейхуна Мирзоева и Вагифа Мустафаева "Украли жениха" (Bəyin oğurlanması), Рустама Шабанова "В семнадцать юношеских лет" (On yeddi yaşlı oğlan) и ассистентом Джейхуна Мирзоева в картине "Крик" (Fəryad).

В эксклюзивном интервью Trend Life Натаван Мамедова, которая с 1997 года проживает в городе Нетанья (Израиль), поделилась интересными воспоминаниями о съемках в фильмах, рассказала о своей жизни и деятельности.

Натаван Мамедова родилась 7 марта 1966 года в Баку. Ее мать, Флора Мамедова, была известной портнихой, как сегодня принято называть – дизайнером, которая работала в Бакинском Доме моды. Дебютировала в кинематографе в 17 лет, сыграв небольшую роль в фильме Расима Оджагова "Парк" (Park), хотя изначально вообще не хотела сниматься в кино, мечтала стать архитектором.

Только после беседы с Расимом Оджаговым согласилась сняться в кино

В картине "Парк" Расима Оджагова был подобран блестящий состав азербайджанских и российских актеров – Александр Калягин, Фахраддин Манафов, Галина Беляева, Станислав Садальский, Гасанага Турабов, Галина Польских, Мабуд Магеррамов, Микаил Керимов и другие.

По сюжету, практицизм и эгоизм не принесли Другу успехов и благополучия, к которым он так стремился. И теперь вся надежда только на Марата, бригадира нефтяников, его друга детства. Эксперимент обещает значительное увеличение нефти, при котором Марат получит премию, а Друг защитит диссертацию. Но главная проблема в том, что в свое время Друг увел любимую девушку Марата...

"Расимом Оджаговым были поставлены определенные критерии для этого небольшого образа, в который был влюблен уже повзрослевший главный герой Марат – его сыграл Фахраддин Манафов. Как известно, его любовь молодости по имени Вика сыграла Галина Беляева. Второй режиссер фильма Рамиз Алиев очень долго искал подходящий типаж, был в Хореографическом училище, вузах, и т.д., в итоге пришел в Дом моды, где на столе моей матери увидел мое фото с показа. Дело в том, что в юные годы как модель я принимала участие в показе одежды для подростков Бакинского Дома моды, где работала моя мама. "Вот эта девушка нам больше всего подходит!", – сказал матери Рамиз Алиев, и решил пригласить меня на кинопробы. Но в те годы я училась в школе и готовилась к поступлению на факультет архитектуры Азербайджанского инженерно-строительного института. С детства очень любила рисовать и чертить, мечтала стать архитектором, и даже когда девочки шли гулять, любила одна ходить по городу и любоваться архитектурными зданиями, изучала их формы и особенности, занималась в художественном кружке, принимала участие в конкурсах. Поэтому, когда поступило предложение от Рамиза Алиева, категорически отказалась. Возможно, некоторым это может показаться странным – многие мечтают сняться в кино, особенно в таком возрасте, но мне это действительно не было интересным, не входило в мои планы. А когда мою фотографию показали Расиму Оджагову и сказали, что девушка отказывается сниматься, он поручил обязательно привести к нему для беседы. Меня долго уговаривали, говорили, что это будет память на всю жизнь, но я была непреклонна и очень строптива. К тому же, тогда у меня был любимый парень и мы, после поступления в институт, собирались создать семью – он тоже категорически был против. Не знаю, что сказал Рамиз Алиев моему жениху, но тогда и он стал меня уговаривать, мол, стыдно, не хорошо, такой взрослый человек обращается… Здесь и мама стала советовать, хотя отвечала ей, что я не актриса и у меня ничего не получится. Вообщем, пришли к мнению - все же пойти на собеседование. Когда зашла в кабинет Расима Оджагова на "Азербайджанфильм", он сразу же произвел на меня большое впечатление, мы долго беседовали. Он был не только большим мастером кино, но и очень культурным и деликатным человеком. Я была тогда еще и слишком замкнутой, но после этой беседы что-то поменялось во мне, и согласилась. Так я попала в кино. Съемки проходили летом, меня даже забирали с экзаменов.Это была небольшая роль, и о том, что в фильме снялись известные российские актеры, я узнала только после премьеры картины".

Свою юность не могу представить без этих фильмов

Через год Натаван была приглашена уже на роль Сурет в фильме Шамиля Махмудбекова и Гасанаги Турабова "История одинокого гранатника". Картина повествует о послевоенных годах, о людях, которым пришлось все восстанавливать, о непростых и искренних взаимоотношениях. Мальчик по имени Садиг (Руслан Насиров) вместе с тетей Мединой ханум (Шюкуфа Юсифова) из деревни переезжают в город. Оказывается, что жизнь в городе, сложившаяся под впечатлением сказки тети о гранатовом дереве, не такая, какой представлял её себе ребенок. В фильме также сыграли такие замечательные мастера, как Яшар Нури, Расим Балаев, Наджиба Гусейнова, Гасан Аблуч, Гасанага Турабов и другие.

"Меня вновь стали уговаривать, я отвечала: "Один раз снялась – хватит. Не хочу сниматься в кино. Мне надо учиться!". В итоге уговорили тем, что съемки с моим участием продлятся всего десять дней, а картина посвящена тяжелой жизни послевоенных лет. Главную роль играл очень талантливый мальчик по имени Руслан, которого я хорошо запомнила по картине "Парк". Позже узнала, что он рано ушел из жизни от тяжелой болезни – в 41 год… Больше всех на съемочной площадке была с Яшаром Нури – добрейшим души человеком, очень веселым и заводным, и Расимом Балаевым – одетым всегда с иголочки, очень аккуратным и дисциплинированным. Да, играла с такими мастерами, хотя отказывалась. К сожалению, многих уже нет… Теперь свою юность не могу представить без этих фильмов и творческих личностей кинематографа".

Любимая девушка чеченского героя

В 1985 году Натаван параллельно снималась в двух фильмах. Она сыграла главную роль Малике в фильме Руфата Шабанова "В семнадцать юношеских лет", который повествует об отваге героя Советского Союза, чеченце Ханпаши Нурадилове (реальная историческая личность, сыграл Саид Пициев) и его борьбе за любовь. По сюжету, после кровопролитного боя выживает лишь пулеметчик Ханпаши и сержант Саня Солодухин (Александр Суснин), который дотягивает раненного парня до госпиталя. Здесь Нурадилов вспоминает о родных и дорогих людях, которые остались в тылу. Больше всего сердце молодого человека болит о любимой девушке – Малике, которую хотят насильно выдать замуж. По обычаям гор, приобрести право на невесту можно только в суровом поединке – джигитовке... Фильм снимался в Грозном и Баку. В картине также сыграли такие известные актеры как Шахмар Алекперов и Николай Бармин.

"Когда съемки проходили в одном из горных селений Чечни, мне очень хотелось посидеть на белом коне. Я была в юбке, мне посоветовали собрать ее под себя, села, но в этот момент кто-то решил подшутить и подстегнул коня хлыстом. Конь помчался, зайдя в каменистую реку Терек, а я со страху вцепилась в него. Потом коня остановили, но я так набила синяки, что потом долгое время не могла садиться (смеется). Там была великолепная природа, которая все быстро вылечила. Фильм был сам потрясающий, как по драматургии, так и национальному колориту. А в одном из эпизодов мне надо было показать танцующую чеченку на празднике Ловзар, но у меня никак не получалось. Меня этому учили солистки чеченского народного ансамбля – показывали, как надо делать шаги, танцевать, как – будто плывешь, особые движения в замедленном ритме. А я все это делала очень быстро, и получалось, что танцору все время надо было догонять меня (смеется), хотя в чеченском танцевальном дуэте танцоры всегда должны находиться рядом. Ну, наконец, получилось (смеется)".

Как милиция забрала Арифа Гулиева на сбор винограда

Особенно знаменательной стала музыкальная комедия Джейхуна Мирзоева и Вагифа Мустафаева "Украли жениха", которая и по сей день любима зрителями. Натаван сыграла одну из главных ролей – Ясемен. По сюжету, в деревню приезжает съёмочная группа, чтобы снять фильм о счастливой любви. В это же время в деревне идут приготовления к настоящей свадьбе. Юные Гасан (Шамиль Сулейманов) и Ясемен любят друг друга, но отец девушки, Исрафил (Яшар Нури), против свадьбы, поскольку он сам в молодости испытывал нежные чувства к матери юноши, но её за него не выдал отец. Намереваясь как можно скорее отснять настоящую свадьбу, съёмочная группа, наперекор желанию Исрафила, торопит приближение свадьбы молодых... В фильме сыграли потрясающие актеры – Яшар Нури, Шамиль Сулейманов, Гасанага Турабов, Гаджи Исмайлов, Насиба Зейналова, Сиявуш Аслан, Ариф Гулиев, Алескер Мамедоглу. Самандар Рзаев, Эльданиз Зейналов, Видади Гасанов, Фирангиз Муталлимова, Мирза Бабаев и другие. Из Узбекистана и России были приглашены Тамара Шакирова и Расми Джабраилов.

"Съемки проходили в Шамахы в самый разгар сбора винограда. Нам сказали, чтобы из гостиницы не выходить, иначе заберут собирать виноград – такие были времена (смеется). В четыре часа утра включали громкую музыку, чтобы все проснулись, было рабочее настроение и, как говорится, с песней вперед - на сбор винограда. Ариф Гулиев решил прогуляться, его увидела милиция и сразу же забрала на плантации винограда. Сколько он не пытался объяснить, что он актер и приехал сниматься в фильме, просил отпустить – не верили. Только спустя три часа, один из начальников узнал Арифа Гулиева и его отпустили с подарками. Когда он нам рассказал об этом, все держались за животы от смеха. Добрейший души человек! Тогда люди были совсем другими. А Шамиль Сулейманов, который играл моего жениха в фильме, относился ко мне как к младшей сестре, всячески опекал меня. Мы рано утром ездили на съемки, часто невыспавшиеся. Никогда не забуду, как в один из съемочных моментов буквально уснула на плече Шамиля, он так и застыл, боясь пошевельнуться. А когда режиссер Джейхун Мирзоев решил разбудить меня для съемок, Шамиль ответил: "Не надо, пусть ребенок еще поспит".

Хотя съемки проходили летом, ночью в Шамахы было очень холодно. В одном из эпизодов снималась в легком сарафане. А герой Гасан сваливается в канаву, и мне надо было снять с него рубашку, выжать и вернуть. Снимали несколько дублей, и Шамиль очень замерз, глаза аж покраснели, он весь трясся от холода. Представляете, сколько раз пришлось падать в эту холодную воду, но ничего обошлось (смеется)".

Как ее сына заставили плакать в фильме "Fəryad"

Культовый художественный фильм "Fəryad" ("Крик") был снят в 1993 году Джейхуном Мирзоевым в период первой Карабахской войны. Сюжет основан на реальных событиях и повествует о судьбе тяжелораненого азербайджанского военного, который попадает в плен и подвергается всяческим издевательствам. В картине показаны сцены боёв и события Ходжалинского геноцида. В сценарии использованы истории, рассказанные беженцами, военнопленными и воевавшими солдатами. Натаван была ассистентом режиссера.

"В конце 80-х, когда была "перестройка", все пришло в упадок, в том числе кинематограф, снималось очень мало фильмов, а от "чернухи" я отказывалась. Даже профессиональные актеры не могли найти работу, им было очень тяжело материально и психологически. После института я работала архитектором в Государственном институте по проектированию театрально-зрелищных предприятий. И была рада, когда Джейхун Мирзоев пригласил меня для работы в этом фильме. Это были очень тяжелые для страны времена, картина раскрыла всю боль трагедии азербайджанского народа. Джейхун все очень близко принимал к сердцу, которое не выдержало, он даже не увидел премьеру этой потрясающей до глубины души картины. Очень жаль, замечательный был человек, добрейшей души. Все помнят, что в фильме есть значимый эпизод, когда герой картины Исмаил, которого играл сам режиссер, попадает раненным в плен. Герой оказывается в доме армянского командира – его сыграл потрясающий актер Мелик Дадашов, и постоянно подвергается пыткам и издевательствам. А во время одного из боёв, когда все прячутся в подвале и забывают ребёнка, Исмаил пытается поджечь дом, чтобы уничтожить себя вместе с врагами. Однако, заметив оставшегося в доме мальчика, быстро тушит огонь. Вышедший из подвала армянский командир понимает, что Исмаил пытался сжечь дом, но не сделал этого из-за ребёнка. Он не может осознать благородство азербайджанского воина... Так вот этого ребенка сыграл мой сын Анар, которому был тогда один год и восемь месяцев. В кадре ему надо было заплакать, но как это сделать сытому и выспавшемуся ребенку? (смеется). И тогда Джейхун пошел на маленькую хитрость – когда ребенок хотел подойти ко мне, он прикрикнул на него: "Нельзя к маме!". Ребенок заплакал, и этот кадр вошел в фильм. Потом Джейхун долго успокаивал его, обнимал, целовал, ласкал, играл – добрейшей души был человек! И, слава Богу, что Карабах вернули после многолетней оккупации – это большое счастье".

Чемпион по Кунг-фу и кинезиолог

Интересно, что хрупкая и милая девушка с юных лет занималась аэробикой, шейпингом, каратэ и кунг-фу. Любовь к восточным единоборствам появилась в начале 80-х после серии фильмов "Храм Шаолиня", "Дети Шаолиня" и "Боевые искусства Шаолиня" с участием Джет Ли. В начале 90-х начала серьёзно заниматься кунг-фу и дважды становилась чемпионом страны.

"Мне очень нравилось кунг-фу. Тренировалась семь раз в неделю под руководством мастера восточных единоборств Люфтали. У меня был очень хороший прыжок, удар с разворота, ни грамма жира – сплошные мышцы, такая шустрая стала (смеется)".

В 1997 году, выйдя во второй раз замуж, уехала с семьей жить в Израиль. Она нашла себя в новой сфере, окончив Академию медицинской кинезиологии и мануальной терапии проф. Л.Ф. Васильевой в Москве. Кинезиология - наука о движении человека, научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях. Кинезиолог - это специалист, который через движения тела, то есть через мышечную систему, восстанавливает функции тела и способствует улучшению физического и психического состояния человека.

"В детстве я также мечтала стать медиком, во время занятий восточными единоборствами изучала китайские методики массажа, помогала этой техникой близким, очень увлекалась этим. В 13 лет даже училась у известного ортопеда, профессора Ашкенази, благодаря методике которого поставила на ноги свою бабушку. Ныне занимаюсь мануальной и остеопатической работой с опорно-двигательным аппаратом, иглотерапией, биокинетикой и т.д.. И я чувствую себя счастливой, когда приношу людям оздоровление! Я хочу заниматься всем – творчеством, архитектурой, спортом, медициной! Всем, что приносит мне радость!".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)