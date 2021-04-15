Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)

Интервью 15 апреля 2021 23:39 (UTC+04:00)
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Самурай – именно так и называют этого человека, который свою жизнь посвятил не только восточным единоборствам, но и "прожил" множество профессий, а ныне снимается в фильмах и сериалах. И сегодня его мечты напоминают а-ля Голливуд, т.е. когда мастера-спортсмены становятся звездами экрана, такими как Чак Норрис, Брюс Ли, Микки Рурк, Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон, Дольф Лундгрен и другие. Естественно, пока на отечественном уровне, а дальше – на зарубежных просторах. Тем более, что и опыт уже есть.

Али Джафаров является одним из пионеров джиу-джитсу в стране, обладатель 6-ого дана по джиу-джитсу и 4-ого дана по каратэ, воспитал плеяду высококлассных спортсменов, работающих в силовых структурах, спецслужбах и различных организациях, настоящих воинов и бойцов, патриотов страны. Только во время Второй Карабахской (Отечественной) войны шесть воспитанников его клуба "Самурай" добровольно отправились на фронт, двое были отмечены боевыми медалями. А сколько еще воспитанников служат в различных родах войск, воевали за освобождение страны от армянских оккупантов…

Несмотря на "крутые" достижения, внешне это очень спокойный, воспитанный и культурный человек, который в интервью Trend Life искренне рассказал об интересных моментах своей жизни. А началось все с каратэ и жизни под стук рельсов...

«Еще в 8 летнем возрасте я стал посещать секцию каратэ в "Динамо" и до военной службы, до 18 лет, занимался этим видом спорта. Это было непросто для мальчишки – в СССР каратэ было на полулегальном положении, им занимались только сотрудники милиции и КГБ. Моим тренером был Мирали Сеидов – легендарный спортсмен, можно сказать, отец всех каратистов Азербайджана. Президент Федерации джиу-джитсу Азербайджана, заслуженный тренер, обладатель шестого дана каратэ-до и восьмого дана джиу-джитсу, обладатель престижнейшей премии Оскар "За выдающийся вклад в развитие боевых искусств мира" – вот что это за личность!

В молодые годы, окончив железнодорожные училище и техникум, работал проводником на поездах Баку-Москва, Баку-Тбилиси, Баку-Кисловодск, также был помощником машиниста. Мне с детства нравились путешествия, вот и поначалу выбрал профессию проводника – когда под стук колёс и мельканье пейзажа поездки в новые места дарят ощущение романтики. И в памяти остаётся тот момент, когда на полном ходу, открыв дверь вагона, наслаждаешься встречным ветром и солнцем, когда проносишься мимо природных пейзажей и домов с большой скоростью только вперёд, в наполненную незабываемыми эмоциями жизнь... Конечно, на первый взгляд, эта профессия окутана некой романтикой, но, на самом деле, чего я только не повидал за эти несколько лет, как говорится, лучше не вспоминать (смеется). Главное, научился работать с людьми разных характеров. Пассажиры очень разные бывают: одни довольны и просто едут, другие – требовательные и капризные, находятся и нарушители, и к каждому нужно найти свой подход, становишься своего рода и психологом», – начал беседу Али.

В последующие годы работал техником-инженером в Исполнительной власти Бинагадинского района, затем – инспектором в сфере строительства частного сектора и по воинскому учету, а в банковской сфере с должности начальника охраны и юриста дошел до директора филиала. Параллельно получил два высших образования, окончив юридический факультет Университета "Одлар Юрду" и финансово-кредитный факультет Государственного экономического университета.

И все эти годы, естественно, занимался также таэквондо, айкидо и другими восточными единоборствами, став одним из пионеров джиу-джитсу в стране. Стоял у истоков зарождения Федерации джиу-джитсу Азербайджана в 1999 году, с 2007 года является ее вице-президентом. С 2013 года – основатель и руководитель бойцовского клуба "Самурай" и Центра джиу-джитсу, с 2014 года – официальный представитель Всемирной федерации джиу-джитсу в Азербайджане, неоднократно проводил мастер-классы за рубежом. Работал главным тренером сборной Азербайджана, заслуженный тренер страны.

Джиу-джитсу – боевое искусство самураев, относящееся к наиболее древним видам японской борьбы еще начала 16 века, когда были объединены различные военные искусства, использовавшиеся в ближнем бою в ситуациях, когда оружие оказывалось неэффективным.

«Я также увлекался суфизмом, где есть три основные ступени познания Творца: шариат (экзотерический религиозный закон), таригат (мистическая тропа) и высшая – хагигат (истина). Вот так и джиу-джитсу стал для меня высшей ступенью в восточных единоборствах. Этот вид спорта совершенствует тело и душу, делая упор на главные нравственные качества, формирует стойкий, мужественный характер, совершенствует лучшие человеческие качества. Основным принципом этого искусства рукопашного боя является мягкая, податливая техника движений, включающая в себя технику работы с оружием и без него. Его философия укладывается в четыре понятия: здоровье, социум (общение), знания и работа, духовное развитие, которые строят стену "крепости" человеческой жизни. Джиу-джитсу очень популярен в мире, им занимаются представители силовых структур, спецслужб и спецназа, телохранители глав государств и крупных корпораций. И я счастлив, что смог воспитать не только плеяду бойцов, но и настоящих патриотов, которые всегда готовы стать на защиту Родины. Горжусь такими личностями и тем, что смог внести свою небольшую лепту в подготовку бойцов, освободивших наши земли от армянских оккупантов в Отечественной войне. Среди моих воспитанников – главный инструктор спортклуба "Самурай" Агабаба Фатуллаев, отмеченный медалями "Cəsur döyüşçü" (Храбрый воин) и "Füzulinin azad olunmasına görə" (За освобождение Физули), и Салманов Салим, получивший медаль "İgidliyə görə" (За отвагу) за взятие города Шуша», – говорит сенсей.

А теперь о творчестве. Впервые Али Джафаров снялся еще в 2000 году сразу в двух клипах оперной певицы Фидан Гаджиевой, посвященных образам из произведений "Кармен" и "Кёроглу". Он также является членом Ассоциации каскадеров Азербайджана (руководитель – заслуженный артист Али Мамедов). Участвовал в съемках нескольких фильмов как актер и каскадер, работал как второй режиссёр и постановщик боевых сцен.

«С детства меня привлекала творческая среда, хотел даже поступить в Институт искусств, но отец отговорил, сказал, мужчина должен кормить семью, а на актерской профессии далеко не уедешь. Но моя детская мечта воплотилась уже в детском возрасте. Мой дебют в кинематографе состоялся в 2006 году в фильме Рамиза Фаталиева "Судьба повелителя", в одной из главных ролей – визиря Карабахского ханства Садай бека. Моим учителем в актерской сфере стал народный артист Фахраддин Манафов. Это была масштабная историческая драма, первый цифровой фильм в Азербайджане, повествующий о судьбе Карабахского ханства, рассказывающий о событиях, которые происходили на территории Азербайджана в начале XIX века и об Ибрагим Халил-хане, старающемся объединить разрозненные ханства, отношениях с Российской империей и Ираном. В фильме было снято до 200 человек, а вместе с занятыми в массовках военнослужащими Минобороны – около 1000 человек. В картине приняли участие такие известные российские актеры, как Александр Галибин, Даниил Спиваковский, Илья Шакунов, Эвклид Кюрдзидис и другие. Фильм был с большим успехом представлен на международных кинофестивалях», – рассказывает актер.

Вторая главная роль была спустя шесть лет в сериале "В тени приведения", где он сыграл главную роль криминального авторитета Керима. Далее он сыграл и был постановщиком боевых сцен в картине индийских кинематографистов "Неудержимый" (Action), основная часть которого снята в Баку, представленного в фильме как Лондон и Стамбул. Также играл и ставил боевые сцены в турецком триллере "Восьмое чувство" и сериале "Жертвы любви", российском сериале "Дронго", наших фильмах "Урок", "Полицейский участок" (был также исполнительным продюсером), "Грех и безнаказанность", "Память камня", сериалах "Последний шаг" (также второй режиссер), "Мечты", "Двенадцатая комната" и т.д.

«Работа в фильмах доставляет мне такое огромное удовольствие, что забываю обо всех проблемах. Полностью перевоплощаюсь на съемочной площадке и стараюсь показать весь свой потенциал, который, думаю, еще далеко не полностью раскрыт режиссерами. Но все еще впереди, надеюсь на лучшее будущее и творческие успехи», – добавил Али Джафаров.

(Автор: Вугар Иманов)

Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Image
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Встреча Моди и Путина может состояться во втором полугодии
Встреча Моди и Путина может состояться во втором полугодии
Директор ЦРУ заявил, что Китай представляет главный геополитический вызов США в XXI веке
Директор ЦРУ заявил, что Китай представляет главный геополитический вызов США в XXI веке
На востоке Багдада произошел взрыв
На востоке Багдада произошел взрыв
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО) Интервью 15 апреля 23:39
Встреча Моди и Путина может состояться во втором полугодии Другие страны 15 апреля 23:20
В мире за сутки выявили более 805 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 15 апреля 23:02
Директор ЦРУ заявил, что Китай представляет главный геополитический вызов США в XXI веке США 15 апреля 22:41
19 апреля министры иностранных дел ЕС на видеоконференции обсудят вопрос Грузии Грузия 15 апреля 22:11
В Вене завершились переговоры по ядерной сделке с Ираном Ядерная программа 15 апреля 22:08
200-летие Ашуга Алескера в Азербайджане – мастер-классы и конференция (ФОТО) Культура 15 апреля 21:56
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО) Политика 15 апреля 21:53
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата Европа 15 апреля 21:47
ЦИК Узбекистана начала подготовку к президентским выборам Узбекистан 15 апреля 21:46
В Агдаме разминировано около 3 тыс. гектаров Общество 15 апреля 21:30
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретился с председателем Сената парламента Казахстана (ФОТО) Политика 15 апреля 21:25
Сербия первой в Европе начала производить вакцину "Спутник V" Европа 15 апреля 21:25
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ООО «BakuBus» (ФОТО) Экономика 15 апреля 21:08
Услуги андеррайтинга на рынке капитала в Азербайджане пользуются высоким спросом Финансы 15 апреля 20:58
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 15 апреля 20:51
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах – спикер Милли Меджлиса (ФОТО) Политика 15 апреля 20:49
Армения вновь путает историю с мифологией – МИД Азербайджана Политика 15 апреля 20:39
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути Политика 15 апреля 20:12
Qala Sigorta заявила о значительном увеличении прибыли за год Финансы 15 апреля 20:11
В Азербайджане совершенствуется законодательство в области свободы вероисповедания Политика 15 апреля 19:43
Болгария в основном импортирует из Грузии медные руды и нефтепродукты Бизнес 15 апреля 19:30
АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 20 объектах общепита Общество 15 апреля 19:24
Члены Аудиторской палаты Азербайджана награждены медалью «Терегги» Политика 15 апреля 19:17
ЕС запретит биометрическую идентификацию людей в общественных местах ИКТ 15 апреля 19:14
ЗАО «Бакинский метрополитен» купит металлоконструкцию Тендеры 15 апреля 19:09
Спикер парламента Азербайджана встретился с председателем парламента Кыргызстана (ФОТО) Политика 15 апреля 18:59
Чистая прибыль азербайджанского ASB Bank в I квартале сократилась в разы Финансы 15 апреля 18:57
Экспорт из стран ЕАЭС тканей в Туркменистан превысил $41 млн Финансы 15 апреля 18:48
Россия готова оказать всяческое содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – МИД Политика 15 апреля 18:45
В Баку меняется схема движения автобусов по 8-ми маршрутам Общество 15 апреля 18:34
Турция лидирует среди стран-инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана - министр (ФОТО) Бизнес 15 апреля 18:31
Названы сроки выдачи субсидий за осенний посев в Азербайджане Экономика 15 апреля 18:30
МИД Азербайджана ответил на заявление сопредседателей МГ ОБСЕ Политика 15 апреля 18:14
Обнародован объем экспорта пшеничной муки из ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 15 апреля 18:13
«Демирёллары» Туркенистана объявляет тендер на установку камер видеонаблюдения для тепловозов Тендеры 15 апреля 18:02
Испания готова участвовать в новых проектах в нефтехимической отрасли Азербайджана – МИД Энергетика 15 апреля 17:59
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана Энергетика 15 апреля 17:52
Власти Грузии выделили $10 миллионов на восстановление дороги к курорту Шови Грузия 15 апреля 17:48
Музеи после триумфальных военных побед открываются во многих странах мира - Олег Кузнецов Точка зрения 15 апреля 17:43
«Ростсельмаш» огласил планы поставки сельхозтехники в Азербайджан Экономика 15 апреля 17:40
Совокупный капитал азербайджанского ASB Bank вырос Финансы 15 апреля 17:24
В Азербайджане усиливается поддержка частного бизнеса (ФОТО) Экономика 15 апреля 17:22
В Азербайджане разрабатывают план «устойчивого бизнеса» ИКТ 15 апреля 17:14
В Казахстане разработают концепцию развития креативных индустрий Казахстан 15 апреля 17:13
Турция оказала Азербайджану неоценимую поддержку в информационной войне с Арменией - Севиль Микаилова Политика 15 апреля 17:13
На востоке Багдада произошел взрыв Арабские страны 15 апреля 17:10
AzerGold выделит почти 6 млн манатов на создание испытательной лаборатории Бизнес 15 апреля 17:07
В 2021 году Азербайджан впервые будет экспортировать рыбную икру в Гонконг Бизнес 15 апреля 17:05
VISA удостоила Международный Банк Азербайджана двумя наградами Экономика 15 апреля 16:55
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировалось 28 600 человек Общество 15 апреля 16:47
Активы азербайджанского ASB Bank в 1-ом кв. 2021г. уменьшились Финансы 15 апреля 16:45
В Азербайджане выявлено 2 317 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 109 человек Общество 15 апреля 16:39
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО) Политика 15 апреля 16:37
Туркменистан увеличил импорт картофеля из ЕАЭС Бизнес 15 апреля 16:33
Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Политика 15 апреля 16:29
Грузия в 2020 г. сократила импорт сухофруктов Бизнес 15 апреля 16:26
Азербайджан имеет огромные перспективы для развития ветроэнергетики Энергетика 15 апреля 16:19
Узбекистан рассматривает возможности восстановления авиасообщения с Азербайджаном Экономика 15 апреля 16:05
Объём кредитования строительного сектора в Азербайджане существенно возрос Финансы 15 апреля 16:00
В Азербайджане сохраняется динамика роста выплат по видам соцобеспечения Экономика 15 апреля 16:00
Прожиточный минимум в Грузии вырос Бизнес 15 апреля 15:52
Армения отстает от Азербайджана со счетом 10:1 – признания Пашиняна Политика 15 апреля 15:47
На следующей неделе в Израиле ожидают прибытия делегации Судана Израиль 15 апреля 15:42
На выпускные экзамены в Азербайджане не был допущен ряд учащихся Общество 15 апреля 15:41
Нацсобрание Франции одобрило законопроект, запрещающий съемку полицейских при исполнении Европа 15 апреля 15:38
Названы данные продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана Бизнес 15 апреля 15:35
В Азербайджане проведены выпускные экзамены для 11-х классов (ФОТО) Общество 15 апреля 15:33
В Азербайджане определяют Miss & Mister в виртуальном формате (ФОТО) Стиль 15 апреля 15:30
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос Бизнес 15 апреля 15:28
В Минсельхозе Азербайджана выявлены нарушения в расчете и выплате субсидий Экономика 15 апреля 15:16
Зангезурский коридор создаст единое экономическое пространство Турции с Азербайджаном Транспорт 15 апреля 15:14
Путин и премьер Ливана обсудили поставку вакцин от коронавируса Россия 15 апреля 15:12
Госсекретарь США прибыл в Кабул США 15 апреля 15:05
Найти отца в психиатрической клинике… - история Марьям в Азербайджане (ФОТО) Культура 15 апреля 15:05
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1 млрд Бизнес 15 апреля 15:05
Названы доходы Азербайджана от розничной торговли бензином и дизтопливом в январе-марта 2021 г. Энергетика 15 апреля 15:02
"Азербайджанфильм" оснащен оборудованием стран крупнейших кинопроизводителей Культура 15 апреля 15:00
Как МГ ОБСЕ способствует разжиганию реваншизма в Армении Политика 15 апреля 14:55
МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке Ядерная программа 15 апреля 14:54
Граждане Азербайджана сократили покупку недвижимости в Турции Турция 15 апреля 14:48
PASHA Bank завершил I квартал 2021 г. со значительной прибылью Финансы 15 апреля 14:35
Выпускник Бакинской высшей школы нефти женился на пакистанской студентке из этого же вуза (ФОТО) Общество 15 апреля 14:24
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) Общество 15 апреля 14:24
В Грузии вырос прожиточный минимум Грузия 15 апреля 14:21
"Ростсельмаш" поставит в Азербайджан крупную партию сельхозтехники Бизнес 15 апреля 14:10
Названы данные по активности Турции на бирже Туркменистана в марте Бизнес 15 апреля 14:04
Объем перевалки грузов в турецком порту Искендерун превысил 8 млн тонн Турция 15 апреля 13:59
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла Общество 15 апреля 13:52
Россия в апреле ускорила темпы роста добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2,6% Россия 15 апреля 13:46
Открытие Зангезурского коридора расширит транзитный потенциал Азербайджана Экономика 15 апреля 13:46
В Турции начали пропагандировать вакцинацию от COVID-19 Общество 15 апреля 13:43
Туркменистан и Госинвестбанк Франции нацелены на подписание меморандума о сотрудничестве Финансы 15 апреля 13:22
Назван срок сдачи в эксплуатацию «Дороги Победы» в Шушу (ФОТО) Общество 15 апреля 13:21
В азербайджанской армии проводятся теоретические и практические занятия с призывниками (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 15 апреля 13:09
Фонд YAŞAT откроет счет на имя новорожденного ребенка еще одного шехида Общество 15 апреля 13:04
Объем обязательств азербайджанского PASHA Bank в I кв. 2021 г. увеличился Финансы 15 апреля 13:01
Зеркало, синяя вечность и человек - дитя природы. Представлен проект Нуры Сури (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 15 апреля 12:57
Россия импортировала из Турции зерновые на более чем $40 млн Турция 15 апреля 12:56
Казахстан заметно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 15 апреля 12:55
Все новости