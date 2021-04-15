Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Самурай – именно так и называют этого человека, который свою жизнь посвятил не только восточным единоборствам, но и "прожил" множество профессий, а ныне снимается в фильмах и сериалах. И сегодня его мечты напоминают а-ля Голливуд, т.е. когда мастера-спортсмены становятся звездами экрана, такими как Чак Норрис, Брюс Ли, Микки Рурк, Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон, Дольф Лундгрен и другие. Естественно, пока на отечественном уровне, а дальше – на зарубежных просторах. Тем более, что и опыт уже есть.

Али Джафаров является одним из пионеров джиу-джитсу в стране, обладатель 6-ого дана по джиу-джитсу и 4-ого дана по каратэ, воспитал плеяду высококлассных спортсменов, работающих в силовых структурах, спецслужбах и различных организациях, настоящих воинов и бойцов, патриотов страны. Только во время Второй Карабахской (Отечественной) войны шесть воспитанников его клуба "Самурай" добровольно отправились на фронт, двое были отмечены боевыми медалями. А сколько еще воспитанников служат в различных родах войск, воевали за освобождение страны от армянских оккупантов…

Несмотря на "крутые" достижения, внешне это очень спокойный, воспитанный и культурный человек, который в интервью Trend Life искренне рассказал об интересных моментах своей жизни. А началось все с каратэ и жизни под стук рельсов...

«Еще в 8 летнем возрасте я стал посещать секцию каратэ в "Динамо" и до военной службы, до 18 лет, занимался этим видом спорта. Это было непросто для мальчишки – в СССР каратэ было на полулегальном положении, им занимались только сотрудники милиции и КГБ. Моим тренером был Мирали Сеидов – легендарный спортсмен, можно сказать, отец всех каратистов Азербайджана. Президент Федерации джиу-джитсу Азербайджана, заслуженный тренер, обладатель шестого дана каратэ-до и восьмого дана джиу-джитсу, обладатель престижнейшей премии Оскар "За выдающийся вклад в развитие боевых искусств мира" – вот что это за личность!

В молодые годы, окончив железнодорожные училище и техникум, работал проводником на поездах Баку-Москва, Баку-Тбилиси, Баку-Кисловодск, также был помощником машиниста. Мне с детства нравились путешествия, вот и поначалу выбрал профессию проводника – когда под стук колёс и мельканье пейзажа поездки в новые места дарят ощущение романтики. И в памяти остаётся тот момент, когда на полном ходу, открыв дверь вагона, наслаждаешься встречным ветром и солнцем, когда проносишься мимо природных пейзажей и домов с большой скоростью только вперёд, в наполненную незабываемыми эмоциями жизнь... Конечно, на первый взгляд, эта профессия окутана некой романтикой, но, на самом деле, чего я только не повидал за эти несколько лет, как говорится, лучше не вспоминать (смеется). Главное, научился работать с людьми разных характеров. Пассажиры очень разные бывают: одни довольны и просто едут, другие – требовательные и капризные, находятся и нарушители, и к каждому нужно найти свой подход, становишься своего рода и психологом», – начал беседу Али.

В последующие годы работал техником-инженером в Исполнительной власти Бинагадинского района, затем – инспектором в сфере строительства частного сектора и по воинскому учету, а в банковской сфере с должности начальника охраны и юриста дошел до директора филиала. Параллельно получил два высших образования, окончив юридический факультет Университета "Одлар Юрду" и финансово-кредитный факультет Государственного экономического университета.

И все эти годы, естественно, занимался также таэквондо, айкидо и другими восточными единоборствами, став одним из пионеров джиу-джитсу в стране. Стоял у истоков зарождения Федерации джиу-джитсу Азербайджана в 1999 году, с 2007 года является ее вице-президентом. С 2013 года – основатель и руководитель бойцовского клуба "Самурай" и Центра джиу-джитсу, с 2014 года – официальный представитель Всемирной федерации джиу-джитсу в Азербайджане, неоднократно проводил мастер-классы за рубежом. Работал главным тренером сборной Азербайджана, заслуженный тренер страны.

Джиу-джитсу – боевое искусство самураев, относящееся к наиболее древним видам японской борьбы еще начала 16 века, когда были объединены различные военные искусства, использовавшиеся в ближнем бою в ситуациях, когда оружие оказывалось неэффективным.

«Я также увлекался суфизмом, где есть три основные ступени познания Творца: шариат (экзотерический религиозный закон), таригат (мистическая тропа) и высшая – хагигат (истина). Вот так и джиу-джитсу стал для меня высшей ступенью в восточных единоборствах. Этот вид спорта совершенствует тело и душу, делая упор на главные нравственные качества, формирует стойкий, мужественный характер, совершенствует лучшие человеческие качества. Основным принципом этого искусства рукопашного боя является мягкая, податливая техника движений, включающая в себя технику работы с оружием и без него. Его философия укладывается в четыре понятия: здоровье, социум (общение), знания и работа, духовное развитие, которые строят стену "крепости" человеческой жизни. Джиу-джитсу очень популярен в мире, им занимаются представители силовых структур, спецслужб и спецназа, телохранители глав государств и крупных корпораций. И я счастлив, что смог воспитать не только плеяду бойцов, но и настоящих патриотов, которые всегда готовы стать на защиту Родины. Горжусь такими личностями и тем, что смог внести свою небольшую лепту в подготовку бойцов, освободивших наши земли от армянских оккупантов в Отечественной войне. Среди моих воспитанников – главный инструктор спортклуба "Самурай" Агабаба Фатуллаев, отмеченный медалями "Cəsur döyüşçü" (Храбрый воин) и "Füzulinin azad olunmasına görə" (За освобождение Физули), и Салманов Салим, получивший медаль "İgidliyə görə" (За отвагу) за взятие города Шуша», – говорит сенсей.

А теперь о творчестве. Впервые Али Джафаров снялся еще в 2000 году сразу в двух клипах оперной певицы Фидан Гаджиевой, посвященных образам из произведений "Кармен" и "Кёроглу". Он также является членом Ассоциации каскадеров Азербайджана (руководитель – заслуженный артист Али Мамедов). Участвовал в съемках нескольких фильмов как актер и каскадер, работал как второй режиссёр и постановщик боевых сцен.

«С детства меня привлекала творческая среда, хотел даже поступить в Институт искусств, но отец отговорил, сказал, мужчина должен кормить семью, а на актерской профессии далеко не уедешь. Но моя детская мечта воплотилась уже в детском возрасте. Мой дебют в кинематографе состоялся в 2006 году в фильме Рамиза Фаталиева "Судьба повелителя", в одной из главных ролей – визиря Карабахского ханства Садай бека. Моим учителем в актерской сфере стал народный артист Фахраддин Манафов. Это была масштабная историческая драма, первый цифровой фильм в Азербайджане, повествующий о судьбе Карабахского ханства, рассказывающий о событиях, которые происходили на территории Азербайджана в начале XIX века и об Ибрагим Халил-хане, старающемся объединить разрозненные ханства, отношениях с Российской империей и Ираном. В фильме было снято до 200 человек, а вместе с занятыми в массовках военнослужащими Минобороны – около 1000 человек. В картине приняли участие такие известные российские актеры, как Александр Галибин, Даниил Спиваковский, Илья Шакунов, Эвклид Кюрдзидис и другие. Фильм был с большим успехом представлен на международных кинофестивалях», – рассказывает актер.

Вторая главная роль была спустя шесть лет в сериале "В тени приведения", где он сыграл главную роль криминального авторитета Керима. Далее он сыграл и был постановщиком боевых сцен в картине индийских кинематографистов "Неудержимый" (Action), основная часть которого снята в Баку, представленного в фильме как Лондон и Стамбул. Также играл и ставил боевые сцены в турецком триллере "Восьмое чувство" и сериале "Жертвы любви", российском сериале "Дронго", наших фильмах "Урок", "Полицейский участок" (был также исполнительным продюсером), "Грех и безнаказанность", "Память камня", сериалах "Последний шаг" (также второй режиссер), "Мечты", "Двенадцатая комната" и т.д.

«Работа в фильмах доставляет мне такое огромное удовольствие, что забываю обо всех проблемах. Полностью перевоплощаюсь на съемочной площадке и стараюсь показать весь свой потенциал, который, думаю, еще далеко не полностью раскрыт режиссерами. Но все еще впереди, надеюсь на лучшее будущее и творческие успехи», – добавил Али Джафаров.

(Автор: Вугар Иманов)