Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 15 января 2022 21:47 (UTC+04:00)
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как правило, бойцы ассоциируются с суровым лицом и жестким характером. Однако Суад Салимова, которая отвечала на вопросы корреспондента Trend в ходе интервью, взятого посредством видеосвязи, оказалась очень улыбчивой и очаровательной девушкой. Как говорил товарищ Саахов, "спортсменка, комсомолка, и, наконец, она просто красавица!". А зажигательный характер как настоящий извергающийся вулкан!

Суад Салимова родилась 19 марта 1993 года в Баку. Профессиональный боец ​​по прозвищу Iron Girl (Железная девушка). Чемпион мира по К1, чемпион мира по версии WTKA, победитель международных турниров, 4-кратный чемпион Азербайджана по кикбоксингу, 3-кратный чемпион республики по ушу-саньда. Даже является победителем международного конкурса мускулов - Muscle Show K1. Начала заниматься с 16 лет ушу саньда, а в 23 года начала профессиональную карьеру. Принимала участие в соревнованиях по ушу саньда и кикбоксингу, позже по ММА. В 2017 году переехала жить в Нидерланды, где сразу же выиграла серебряную медаль на чемпионате Naga Championship по грепплингу в Амстердаме. До пандемии в 2019 стала победителем в Нидерландах среди профессионалов по кикбоксингу, а недавно стала обладателем голубого пояса по бразильскому джиу-джитсу. Ныне тренируется в зале KO fighting fitness у тренера Rodney Van Der Vlught в Амстердаме, активно готовится к боям. Причем на тренировках предпочитает выходить на спарринг именно с мужчинами. Вот такая наша "Железная девушка"!

Суад является единственной азербайджанкой в Европе, которая выступает в боях по ММА (Mixed Martial Arts) - смешанным боевым искусствам.

"Когда на тренировке выходишь на спарринг с мужчинами, обороняешься, переходишь в атаку и даже получаешь от них удары, а во время боев с девушками бывает намного легче. Все-таки мужская сила! Конечно, они работают не на 100 процентов, но, как минимум на 60 процентов, они показывают свою мощь. Все-таки я девушка (смеется). В Амстердам я переехала, чтобы значительно повысить свой профессиональный уровень, и вначале занималась у известного тренера по кикбоксингу Майка Пассенье, который взрастил многих чемпионов мира. Его клуб - один из крупнейших в Нидерландах. Отличительная черта – его бойцы не используют тактику, ориентированную на набор очков, главное - нацеленность на нокаут во время боя. Все это было очень интересно - повышать свой уровень в стране с сильными традициями кикбоксинга, попробовать себя на серьезной международной арене. Обретение опыта тренировок, спаррингов, боев за рубежом с сильными спортсменами очень важно для развития и успехов. Приехав сюда, я влюбилась в этот город, отношение к спорту и к девушкам, т.е. здесь между бойцами не ставят разницы - какого ты пола, как это делают во многих других странах. В зале все равны – боец это боец! И на ринге надо биться до победного конца! Я единственная азербайджанская девушка - боец ММА, которая представляет свою страну в Европе, что накладывает большую ответственность. Я горжусь тем, что представляю Азербайджан, и всегда буду стараться возвышать наш флаг на международных аренах".

Смешанные боевые искусства очень популярны в мире, а поединки с участием знаменитых бойцов становятся самым громким спортивным событием. Принято считать, что бои без правил - это совсем не женское занятие, и объяснение довольно простое: данный вид спорта очень жесток и травмоопасен. Но останавливает это далеко не всех, бои без правил уже давно стали популярным видом спорта среди женщин, а зрителей привлекают зрелищностью поединков. Как известно, девушки эмоциональнее мужчин, а драматизм событий, происходящих в клетке, вызывает массу эмоций. Конечно, сложно представить, что мускулистые девушки, беспощадно дерущиеся на ринге, могут быть очаровательными и даже милыми по жизни. Поэтому приходится ежедневно доказывать, что быть сильной и женственной одновременно вполне реально.

Как у такой красивой девушки, как Суад, при выбранном ею роде занятий обстоят дела в личной жизни? Ведь женщины любят красиво одеваться, делать прически и макияж, стараются следовать веяниям моды, посещать различные вечеринки и праздники. Не боится ли она в таком жестком виде спорта повредить себе лицо, поломать пальцы или нос, получить синяк под глазом или выбитый зуб?

"На личном фронте у меня все свободно. Наверное, боятся предлагать руку и сердце (смеется). Почему-то мужчины боятся, когда видят сильных женщин. Но далеко не всё ведь определяется внешней оболочкой, и вне спорта я очень ранимая и чувствительная девушка. Очень люблю ухаживать за собой, красиво одеваться, люблю моду и хожу на каблуках. Такая же, как и все женщины! (смеется). Однако спорт есть спорт и пара кусочков зубов уже выбита, нос сломан, случаются и травмы. Но ничто не остановит меня, так как это мое любимое дело, приносящее удовольствие и абсолютное счастье! В детстве у меня был очень ранимый характер, часто обижали и в школе я дралась с девочками, была хулиганкой (смеется). Я училась очень хорошо, по предметам были только пятерки, а по поведению – двойки (смеется). И, чтобы постоять за себя, с 16 лет решила заниматься самообороной и ушу саньда. Тогда и в мыслях не было заниматься кикбоксингом и тем более ММА. А настоящий спорт меня увлек после моего первого проигрыша в соревновании, когда почувствовала настоящий адреналин на ринге. Я поняла, что просто так не сдамся и обязательно должна побеждать! Теперь не могу жить без ринга. А после кикбоксинга выбрала ММА, так как здесь, кроме ударной техники, есть борьба, что мне очень нравится. Но во время боев предпочитаю биться в стойке, чем в партере, так как у меня больше опыта кикбоксера. Спасибо родителям и моему старшему брату, которые все эти годы поддерживают меня. Конечно, мама была очень обеспокоена моим выбором, на что ей ответила "я же дерусь не с драконом, а с такими же девушками, как и я". Конечно, они очень переживают за меня и никогда не смотрят мои бои онлайн. Что касается того, чтобы выйти замуж и создать семью, то, конечно, я этого хочу, но это не должно стать препятствием для продолжения профессиональной карьеры. Я выберу такого спутника жизни, который всегда будет меня поддерживать, и не обязательно, чтобы он был спортсменом. Хотя только человек из мира спорта может понять нашу жизнь. Какой бы женщина сильной ни была, она всегда хочет чувствовать себя за своим мужчиной как за каменной стеной. А в моих женских мечтах этот избранник должен быть как супергерой из голливудских фильмов (смеется). Как судьбой будет уготовано, так и будет. Главное, он будет гордиться такой супругой, как я (смеется)".

Помимо спорта, выпускница факультета регионоведения по Греции Бакинского Славянского университета Суад увлекается иностранными языками и знает пять языков, дает уроки по английскому и французскому, любит читать художественную литературу, исторические книги. Так что стереотип красивой девушки-бойца, когда "сила есть - ума не надо" в случае Суад явно не подходит. Интеллектуальное развитие для нее является основополагающим фактором личностного роста. Параллельно она преподает детям и девушкам кикбоксинг. Энергия бьет через край!

"Вообще-то я хотела стать адвокатом, но не набрала достаточного количества баллов и поступила в БСУ. Я даже рада этому, так как если бы стала адвокатом, то у меня не хватило бы времени заниматься профессиональным спортом, которым просто живу и дышу. Я очень люблю активный образ жизни – обожаю бегать, кататься на велосипеде и коньках, заниматься серфингом и т.д. По гороскопу – Рыба, и на ринге превращаюсь в акулу-хищницу (смеется). Главное в спорте - это тренировки, дисциплина, питание, следование тренерским установкам, и на ринге у меня никогда не бывает страха – ведь я сама выбрала этот путь. Кстати, всегда выхожу на ринг под азербайджанские мотивы. Моя горячая азербайджанская кровь всегда ведет меня к новым достижениям и победам! Очень скучаю по Баку, по своей семье и друзьям, национальной кухне. Хотя и сама здесь готовлю по выходным, как правило, на завтрак - кюкю, а на обед – долму "три сестры". Иногда по вечерам включаю национальную музыку и танцую. В силу своего менталитета и эмоциональности значительно отличаюсь здесь от других. Я всегда была экстравертом, и ничто не может поменять мой внутренний настрой, и даже проигрыши делают меня сильнее и дают мотивацию для будущих побед. Знаю, что придет мое время и я добьюсь поставленных целей на профессиональном ринге, привлеку внимание и подпишу контракты с известными промоутерскими компаниями, чтобы выступать с сильнейшими спортсменами мира по ММА. Удача любит сильнейших! Если закроется одна дверь, то обязательно откроется другая. Главное – иметь желание! Спасибо всем, кто поддерживает меня – энергетика Азербайджана всегда со мной на ринге!".

(Автор: Вугар Иманов)

Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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