Мурад Адыгезалзаде отмечает юбилей: С детства мечтал стать врачом и попал в музыкальную школу случайно

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный азербайджанский пианист, лаурет международных конкурсов, директор Азербайджанской государственной академической филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде отмечает 50-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Мурад Адыгезалзаде родился 20 ноября 1973 года в Баку. Он сын выдающегося пианиста, композитора, профессора Зохраба Адыгезалзаде и музыканта-теоретика Сады Адыгезалзаде, внук видного писателя и драматурга Имрана Гасымова. Поэтому неудивительно, что он связал свой жизненный путь с высоким искусством. Благо сыграли не только гены и талант, но и огромное трудолюбие, а также любовь к выбранной сфере.

В 7 лет он стал обучаться в Специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, и преподаватели сразу же напророчили ему блестящее будущее. Уже в 9 лет вундеркинд выступил со своим первым концертом на сцене Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), причем с Государственным камерным оркестром имени Гара Гараева. Именно после этого концерта Мурад, желающий стать доктором, понял, что быть пианистом – его судьба.

Мурад Адыгезалзаде: "Самое удивительное, что я попал в музыкальную школу совершенно случайно. С детства я мечтал стать врачом: надевал белый халат и бегал по дому делать всем уколы (смеется). Но однажды, как-то случайно, мой папа зашел к своему другу, бывшему директору школы Бюльбюля и тот при виде меня поинтересовался, а когда я приду к ним учиться, на что папа заявил, что скорее всего я пойду в обычную общеобразовательную школу. Тогда проверив мой слух, он стал уговаривать отца, чтобы тот привел меня в школу хотя бы на год, а там, если не проявятся мои способности, я могу перейти в другую школу. Так я остался в музыкальной школе. Учился легко, с интересом. Мне везло с преподавателями. Никогда не занимался с отцом музыкой. Наверное, я всегда, воспринимал его больше как отца. Музыку любил с детства. Особенно мне нравилось играть на воображаемых барабанах. Я доставал флажки, собирал журналы и книги в одну кучу и принимался стучать по ним. Когда я шалил, родители запрещали мне приближаться к роялю (смеется). Это действительно было для меня самым тяжелым наказанием".

В 11 лет он участвовал в международном радиоконкурсе "Концертино-Прага" и был включен в список десяти лучших юных исполнителей, а уже в 14 лет поехал с гастролями в Чехословакию. В начале 90-х он участвовал в международном конкурсе пианистов в Германии и гастролировал по Турции. Вот такое великолепное начало творческого пути в столь юные годы.

В 1991 году он окончил школу и поступил в класс профессора Рауфа Атакишиева Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли, а затем продолжил образование в классе профессора Фархада Бадалбейли. После окончания БМА он поступил в Высшую школу музыки в Мюнхене, в класс профессора Элисо Вирсаладзе, а затем в Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского.

Совершенствуя мастерство, музыкант рос, шлифовал технику, вырабатывая свой собственный стиль и манеру исполнения. Талант молодого пианиста не остался незамеченным и в 23 года он был удостоен звания "Лучший пианист года". Бесконечное число концертов в стране и за рубежом (России, Турции, Германии, Украине, Грузии и других странах), победы на международных конкурсах, участие в фестивалях и днях культуры страны - его творческая жизнь продолжает кипеть до сих пор. В репертуаре музыканта произведения азербайджанских и мировых классиков. С 1997 года он ведет преподавательскую деятельность, являясь профессором кафедры фортепиано Бакинской музыкальной академии.

С 2006 года он стал совмещать творческую деятельность с административной, когда был назначен директором Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Кстати, это назначение было расценено как одно из важнейших событий в сфере культуры Азербайджана, ведь во главе филармонии вставал профессиональный музыкант, известный во всем мире, благодаря чему авторитет этого очага культуры поднимался еще выше. Стоит отметить, что него для самого данное назначение стало неожиданным.

Мурад Адыгезалзаде: "Я просто гулял по пляжу и перед тем, как войти в море хотел посмотреть, кто звонит мне на мобильный телефон. Звонок был из министерства, меня пригласили на прием к господину министру. А уже после беседы с ним я знал, что через несколько дней буду назначен директором филармонии. Но, поверьте, что я все это время не жил тем, что меня назначат. Наоборот, повышал свой музыкальный уровень, давал концерты, выступал и сольно, и с оркестрами, выпускал диски, реализовывал очень удачные музыкальные проекты, увеличил репертуар, активно занимался творчеством. За это время я вырос и окреп как музыкант и созрел, на мой взгляд, для того, чтобы стать директором столь серьезного музыкального заведения".

За эти годы в филармонии было проведено множество мероприятий, творческих и юбилейных, вечеров памяти, концертных программ с участием молодых и известных артистов, в том числе зарубежных музыкантов с мировым именем. Естественно, что и сам он выступает на сцене, ведь без его участия не обходится ни один международный музыкальный фестиваль в Азербайджане. Мастер музыки успешно представляет страну за рубежом, вызывая восторг иностранной публики. В 2009 году указом президента Польши он был награжден орденом "Золотой крест" за заслуги перед развитием отношений между двумя странами.

Конечно, очень непросто совмещать обязанности руководителя и музыканта.

Мурад Адыгезалзаде: "Эта задача не из легких. Работа занимает много времени, много хочется успеть сделать. К счастью, с самого начала я знал, что будет трудно и готовился выдержать все испытания. Хотя я глубоко убежден в том, что без ошибок никак, они закаляют, но к советам всегда прислушиваюсь. На первых порах, конечно, было сложно совмещать работу и творчество, но я старался для всего находить время. Слава Богу, пока все получается".

Особо хотелось бы отметить поддержку Мурадом Адыгезалзаде молодых музыкантов. В частности, по его инициативе и активном участии с 2016 года успешно реализуется проект "Gənclərə dəstək", нацеленный на выявление и поддержку молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализацию программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Мурад Адыгезалзаде: " Иногда мне кажется, что если в сутках было бы хотя бы на 10 - 12 часов больше, можно было бы уделять равное количество времени семье, работе и творчеству. Я настолько иногда бываю загружен, что не успеваю даже подготовиться к выступлению, а ведь сцену и зрителей не обманешь. Один из верных способов добиться большого успеха - заниматься любимым делом. Каждый может добиться успеха, если выработает в себе некоторые важные качества, которые помогут достичь желаемой цели. Важно иметь терпение - путь к успеху может быть долгим. Нередко мне задают вопрос: "Вы столько лет играете. Наверное, с каждым годом выступать для Вас становится все легче и легче, принимая во внимание опыт и т.д.?". Однако, все с точностью, наоборот. Чем больше ты выступаешь, тем более волнительным становится каждый новый выход на сцену. Ты начинаешь больше переосмысливать то, чем занимаешься, проникаешься музыкой, находишь в ней что-то новое, воспринимаешь ее по-другому. Помимо этого, с каждым разом публика ждет от тебя больше, чем в предыдущий, поэтому уровень волнения растет, ведь нужно оправдать ожидания слушателей. Как говорится, чем больше дверей мы открываем, тем большее число еще предстоит открыть. Это долгий и очень увлекательный путь".

От имени АМИ Trend поздравляем Мурада Адыгезалздае с юбилеем и желаем дальнейших творческих побед!

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