Birthday party Тунзали Агаевой превратился в историю любви (ВИДЕО, ФОТО)

20 октября 2017 02:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева отметила свой день рождения интересной вечеринкой Birthday party, сообщает Trend Life.

Пригласив друзей, журналистов и фанатов в ресторан Velluto, представила небольшую сольную программу с группой «Hicaz», порадовав своими хитами. А кульминацией вечера стала презентация клипа «Bağışla» (Прости) на слова и музыку Тофига Гаджиева, который был снят PerfectPictures. В клипе Тунзаля исполнила композицию в дуэте с молодым певцом Русланом Алишаном. Лирическая композиция повествует о любви. Продюсер проекта – Ялчын Джаббаров, стилист-визажист - Фазиля Раджабова, монтаж- Рамин Нифталиев, mix - DJ Karim.

Весь вечер Тунзаля блистала в платье от Дома моды Гюльнары Халиловой, как и в клипе, источала радостное настроение, дарила гостям позитивные эмоции, и, конечно же, слышала теплые слова и пожелания, получала подарки. В этот день было много цветов, парфюма, не обошлось и без сюрпризов – фанаты исполнили один из хитов именинницы, виновнице торжества была преподнесена картина известного художника Рашида Мехтиева.

Среди гостей были представители культуры и искусства – депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, дизайнер Гюльнара Халилова, композитор Севиндж Агасиева, писательница Гюнель Анаргызы, поэтесса Захра Бадалбейли, актеры Фирдовси Атакишиев и Джабир Иманов, телеведущие Рахиб Азери, Гаджи Нуран Гусейнов, Афаг Гянджали, Мурад и Кенуль Ариф, радиоведущие Руслан Зейналов и Нурлана Джафарова, руководитель Baku Fashion Club Любовь Гуторова-Пойраз, продюсер Гусейн Джавадзаде и другие. Ведущей вечера была Наргиз Джалилова.

А после презентации клипа был разрезан праздничный торт, гости смогли в уютной и дружеской обстановке пообщаться, послушать приятную музыку, и конечно же, вновь и вновь поздравлять Тунзалю Агаеву.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Azernews Newspaper
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