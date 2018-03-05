Победитель "Евровидения" снял в Баку клип "İ miss you" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов презентовал в социальных сетях новый клип, снятый режиссером Илькином Ширинли на песню “İ miss you”, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

История создания песни “İ miss you”берет свое начало в 2011 году. Вдохновленная песней “Running Scared”, с которой Эльдар Гасымов и Нигял Джамал стали победителями "Евровидения 2011", молодой композитор Сара А. Дильруба решает сочинить мелодию, навевающую ей атмосферу любви и вкус победы.

Девушку одолевает желание услышать эту песню именно в исполнении Эльдара. Они знакомы давно, но стали работать вместе только через несколько лет, решив, что из этого может что-то получиться. Они завершают работу над мелодией, о которой тогда можно было всего лишь сказать - добрая, правдивая, грустная. Певец начинает думать о том, что он хочет в ней рассказать...? Целый месяц на листе бумаги была всего лишь одна строчка. Не было идей, вдохновения, сомнения в том, стоит ли писать для всех, терзало и не давало собраться с мыслями. Неожиданно для себя, Эльдару удается создать текст всей песни за один час.

"Это было невероятно. Постоянно пустое в последнее время сердце вдруг чем-то наполнилось и это “что-то” требовало вырваться наружу. Мне казалось, я взорвусь в секунду. Я просто хотел писать о своих чувствах и ощущениях, чтобы никогда не забыть. Часто бывает, что новые эмоции превращают старые, пусть даже самые прекрасные, в пыль. Я представлял, мы сидим вдвоем, и я говорю о том, как скучаю. Но это не очередная грустная песня, которую нужно слушать со слезами на глазах. Высказываясь, я не искал взаимности или понимания в глазах напротив. Это песня о приятной грусти. Вроде и счастлив от того, что это все было, а вроде и печально, что это не случится никогда снова. Многое изменилось вокруг и, главное, во мне, но я всегда буду благодарен за мои счастливые минуты с тобой", - отметил Эльдар.

В клипе снялись – народная артистка Шукюфа Юсупова, Вадим Кутуков, Эльвин Байрамов и Алина Назарова.

(Автор: Вугар Иманов)

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