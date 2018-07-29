Космическое азербайджанское гостеприимство: Юлия Барановская на фестивале "ЖАРА-2018" (ФОТО)

29 июля 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/- Российская телеведущая Юлия Барановская с нетерпением ждала Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" в Баку, сообщает Trend Life.

"Целый год с нетерпением жду этого события. Впечатления от мероприятия самые потрясающие, здесь происходит столько всего интересного. Но, самое главное, почему все так круто – это конечно, просто космическое азербайджанское гостеприимство и радушие. То, как здесь встречают гостей, заставляет нас отдыхать в полную меру, артистов работать для вас и делать все с огромным удовольствием", - отметила телеведущая.

Юлия Барановская рассказала, что часто приезжает в Баку и всегда пробует блюда национальной кухни.

"Мне нравится Старый город (прим. - Ичери Шехер) с удовольствием по нему гуляю. Планирую поехать туда и в этот раз и пообедать там. Мне очень нравится азербайджанская национальная кухня. А самое любимое блюдо - это мангал-салат",- сказала Барановская.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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