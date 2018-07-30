Дочери Григория Лепса и Евгения Гинера: От фестиваля "ЖАРА" к будущим успехам (ФОТО)

30 июля 2018 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 16-летняя дочь российского музыканта и продюсера Григория Лепса Ева, 14-летняя дочь президент московского футбольного клуба ЦСКА, главы финансового комитета РФС Евгения Гинера Саша и 14-летняя участница шоу "Голос. Дети-5" Эден Голан в составе группы Cosmos Girls приняли участие в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018" в Баку, сообщает Trend Life.

"Это наш дебют на такой большой сцене, перед столькими зрителями, и мы немного волновались, но больше радовались. Нас очень хорошо встретили, люди замечательные, а город просто потрясающий. Фестиваль "ЖАРА" - очень хорошая возможность для молодых исполнителей, чтобы показать себя на пути к будущим успехам", - отметили юные солисты группы.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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