Николай Трубач приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Украинский и российский эстрадный певец, заслуженный артист Украины Николай Харьковец, более известный как Николай Трубач, в видеообращении приглашает на первый Бакинский фестиваль шансона, который пройдет 2 и 3 июня на сцене Оперной студии на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В концертных программах выступят яркие звёзды шансона Азербайджана - народные артисты Азербайджана Эйюб Ягубов и Ильгар Мурадов, исполнители Арзу Рзаев и Джалал Аббасов, и России – Владимир Маркин, Брендон Стоун и Анатолий Алешин.



Билеты по ссылке https://iticket.az/events/concerts/baku-chanson-festival-2019/9902. Телефон для справок: (051) 303-35-40.

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Интересные факты о Николае Трубаче

О том, что Николай никогда не стремился к популярности, говорит уже то, что он так и не удосужился оформить двойное гражданство – он по-прежнему гражданин только Украины. В юности талантливый парень работал трактористом и бульдозеристом в родном селе. Он успел научиться вспахивать поля и заготавливать силос на животноводческой ферме. Трубачом Николая называли задолго до того, как он решить взять себе именно такой псевдоним. Так его «именовали» односельчане и школьные друзья за любовь к музыкальным инструментам этого типа. Но «в глаза» парня так не называл никто – ему не нравилось прозвище.

Николай Трубач – один из немногих певцов, кто не стремился в столицу и не искал всероссийской популярности. Ему было вполне комфортно у себя на родине, его устраивали и скромный доход, и выступления на сцене ресторанов. Выйти на новый уровень в середине 90-х его, практически, вынудили требования поклонников и растущая популярность.

Скандал вокруг имени певца разгорелся в конце 90-х, после того, как он исполнил песню «Голубая луна» дуэтом с эпатажным Борисом Моисеевым. Слухи и домыслы о его ориентации не напугали Трубача, он записал еще одну песню с Борисом "Щелкунчик", снял на нее клип. Причем Трубача поддержали и другие исполнители поп-музыки – в ролике вместе с ними снялись участники группы «Премьер-министр». И только близкие друзья из мира шоу-бизнеса знали, что он женат, и что у них в семье царят мир и лад, любовь и взаимопонимание.

(Автор: Вугар Иманов)

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