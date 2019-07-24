Филипп Киркоров вызвал ажиотаж в Ичери Шехер – кутабы на улице Магомаева, волшебная лампа Аладдина, "Чёрт побери! " (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России Филипп Киркоров вместе со своими детьми Аллой-Викторий и Мартином-Кристином совершили сегодня прогулку по древней части Баку – Ичери Шехер, которая вместе с Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов включёна в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает Trend Life.

Ичери Шехер - историко-архитектурный заповедник с памятниками архитектуры и окружённый хорошо сохранившимся крепостными стенами. На территории заповедника расположены десятки исторических памятников - мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, функционирует несколько музеев, посольств, гостиниц, торговых объектов, кафе и ресторанов. Территория заповедника была заселена ещё в бронзовом веке. В результате археологических раскопок было установлено плотное заселение VIII-XI вв., здесь были развиты ремесло и торговля. В XV веке Ширваншах перенёс свою резиденцию из Шамахы в Баку, что способствовало «кристаллизации» Ичери Шехера. С 1747 по 1806 год Баку, сосредоточенный в основном в Ичери Шехер, был столицей Бакинского ханства. После нефтяного бума (середина XIX в. - начало XX в.) Баку начал стремительно расти и вышел за пределы крепостных стен Ичери Шехер.

Появление Филиппа Киркорова в Ичери Шехер удивило многих бакинцев и гостей столицы. Туристы из России вообще были шокированы: «Мечтали увидеть его в Москве, а повстречали в Баку! Здесь исполняются заветные желания!». Король российской эстрады, окруженный свитой – телохранителями и поклонниками, азербайджанскими и российскими журналистами посетил многие места старинной части Баку, прошелся по узким улочкам, осмотрел достопримечательности, заходил в сувенирные лавки, ему были преподнесены различные сувенира, многие из которых выбирали сами дети. Например, волшебную лампу Аладдина, которая выполняет желания и мечты. Как оказалось, сын Киркоров хочет стать известным футболистом, а дочь – химиком. Гости также попробовали национальные блюда, в частности, кутабы. Причем, это произошло на улице Муслима Магомаева. «Попробовать вкусные кутабы, которые очень люблю, и выпить ароматного чая на улице имени самого Муслима Магомаева – это нечто!», - сказал певец. На протяжении всей прогулки везде Филиппа Киркорова встречали с большим радушием. Одним из знаменательных моментов стало посещение места, где снималась «Бриллиантовая рука», где падали Андрей Миронов и Юрий Никулин со словами «Чёрт побери!».

Напомним, что Филипп Киркоров примет участие в фестивале «ЖАРА».

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор и фото - Вугар Иманов)



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