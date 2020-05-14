Эльдар Гасымов и Самира Эфенди в онлайн-марафоне известной российской телеведущей

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские исполнители примут участие в онлайн-марафоне популярной российской телеведущей и продюсера Яны Чуриковой, сообщает Trend Life.

Онлайн-марафон, посвященный Международному песенному конкурсу "Евровидение", пройдет на странице телеведущей в Instagram.

"14 мая говорим о "Евровидении" с настоящими героями и экспертами конкурса!", - написала в Instagram Чурикова.

Марафон начнется в 21.00 по бакинскому времени.

От Азербайджана в марафоне примут участие победитель "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов и представительница нашей страны на "Евровидении-2021" Самира Эфенди, которая должна была участвовать конкурсе в текущем году. Также в онлайн-марафоне примут участие Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и другие артисты.

Напомним, что 18 марта было объявлено, что "Евровидение-2020" (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме) отменяется из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они уже должны с новыми композициями.

Несмотря на официальную отмену "Евровидения-2020", Европейский вещательный союз проведет его, но только в онлайн-формате. Он состоится вне конкурса и будет представлять собой онлайн-шоу.

Онлайн-шоу под названием Eurovision: Europe Shine а Light ("Евровидение: Европа сияет светом") выйдет в эфир вместо ранее запланированного финала - 16 мая в 21.00 по центрально-европейскому времени. Концерт будет транслироваться на YouTube-канале конкурса.

Азербайджан на онлайн-шоу представит певица Самира Эфенди.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)