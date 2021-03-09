Заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукуров прошел вакцинацию от COVID-19 (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, популярный исполнитель Адалят Шукуров прошел вакцинацию от COVID-19, сообщает Trend Life.
Фотографиями, снятыми в момент, когда ему делают прививку от коронавируса, певец поделился на своей странице в Instagram. "Желаю всем здоровья", - подписал фотоснимки заслуженный артист Азербайджана.
Напомним, что ранее народные артисты Азербайджана Ройя Айхан и Фаиг Агаев также сообщили в социальных сетях, что прошли вакцинацию от COVID-19. Также заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Кюбра Алиева рассказала Trend Life о том, что тоже сделала прививку.
(Автор: Джани Бабаева)
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