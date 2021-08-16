"Последняя игра" Зульфии Ханбабаевой, или Как не застрять в прошлом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, популярная певица Зульфия Ханбабаева презентовала в социальной сети клип на новую песню "Sonuncu oyun" ("Последняя игра"), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. Трек также представлен на всех цифровых платформах.

Автором музыки является Рамин Али, слов - Гафар Гейдарли, режиссер видеоклипа - Delee Oruclu (Джавид Оруджлу).

Мастеринг песни осуществил в Нью-Йорке Дэвид Кутч, который в разные годы сотрудничал с Алишией Кис, Кристиной Агилерой, Селеной Гомес, Дуа Липой, The Weeknd и другими звездами мировой величины.

"Дэвида Кутча предложил Рамин Али. Он - большая умница, интересуется всем, что происходит в мире музыки, знает работы лучших специалистов, даже имеет выход на них. А я всегда за качество! Рамин до этого делал аранжировки многих моих песен, мы на одной волне, а тут он композитор и …актер, а также появляется в клипе в роли диджея.

С Джавидом Оруджлу мы делаем не первое видео. Нам захотелось представить работу с оглядкой на Запад, которая звучала бы актуально во всех смыслах - как по звуку, так и по картинке", - сказала народная артистка.

В новой работе Зульфия Ханбабаева верна своему драматическому амплуа, продолжает оставаться эстрадной певицей. Главное, что она не застряла в прошлом веке, чувствует время и все его изменения, открыта к новым экспериментам - как музыкальным, так и визуальным.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)