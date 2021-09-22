Замиг Гусейнов о пяти днях жизни (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов представил клип Hep biri var ("Есть одна...) на одноименную композицию из нового альбома 5 günlük dünya ("Жизнь состоит из пяти дней"), выпущенного в Турции на турецком языке, сообщает Trend Life.

Композиция Hep biri var написана на слова Лейли Эрол и музыку Хакана Эрола, режиссер и оператор - Dele Oruclu.

Когда в Азербайджане говорят, что жизнь состоит из пяти дней, подразумевается, что все временно в этом мире и надо просто стараться жить чувствами.

Хотя жизнь состоит не из времени, а из моментов прошлого и будущего, хотелось бы, чтобы она вся состояла только из лучших моментов и не было разочарований и горести. Повторить всегда хочется самое дорогое в жизни - любовь, успехи и победы - таков лейтмотив этого клипа.

(Автор: Вугар Иманов)