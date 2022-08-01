"Я люблю тебя, Баку!" - звезда турецкой эстрады Кенан Догулу поделился впечатлениями о концерте (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда турецкой эстрады Кенан Догулу поделился впечатлениями от своего сольного концерта, прошедшего на бакинском побережье Каспия, сообщает Trend Life.

"Состоялся замечательный концерт с нашими бакинскими слушателями, которые всегда с большим волнением и любовью раскрывают нам свои объятия. До новых встреч при первой же возможности. Я люблю тебя, Баку!", - написал артист в Instagram и поделился видеороликом своего выступления.

Напомним, что в Sea Breeze Resort в Нардаране состоялось яркое шоу одного из самых харизматичных романтиков турецкой эстрады - Кенана Догулу.

Выступление прошло в рамках летних концертов Sea Breeze Summer Live - нового проекта народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова в формате чередующихся live-выступлений звезд эстрады.

На концерте Кенан Догулу вновь доказал, что по праву занимает одно из ведущих мест на турецкой эстраде и является весьма плодотворным музыкантом.