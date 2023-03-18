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Впервые в Баку состоится концерт турецкой звезды Reynmen

Звёздный мир Материалы 18 марта 2023 12:17 (UTC +04:00)
Впервые в Баку состоится концерт турецкой звезды Reynmen

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БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку состоится концерт турецкой звезды Reynmen, который пройдет в Elektra Events Hall 9 мая в 20.00, организованный NL EVENTS, сообщает Trend Life.

Юсуф Акташ, более известный как Reynmen, является турецким певцом и бывшим блогером, который прославился благодаря размещению видео на Scorp и YouTube. Его хиты "Derdim Olsun", "Ela", "Leyla", "Melek", "Kaçamak" возглавляли турецкие чарты.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/reynmenelektra/87874

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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