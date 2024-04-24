Турецкие звезды Фуркан Андыч, Бусе Мерал и Чагдаш Онур Озтюрк приедут в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Столицу Азербайджана посетят известные турецкие актеры Фуркан Андыч, Бусе Мерал и Чагдаш Онур Озтюрк, сообщает Trend Life.

Звезды турецкого кино примут участие в гала-вечере фильма "Cadı" (Ведьма), который пройдет 8 мая в кинотеатре CineMastercard, расположенном в ТЦ "Dəniz Mall".

Режиссер фильма – Эрман Бостан. Кинокартина рассказывает историю молодой женщины, которая уверена, что ее преследует призрак покойной жены ее супруга, однако в конце выясняется, что она стала жертвой жестокого розыгрыша.

Отметим, что азербайджанскому зрителю Фуркан Андыч хорошо знаком по сериалам "Kara Tahta", "Her Yerde Sen", "Meryem". Бусе Мерал снималась в сериалах "Bizim Hikaye", "Destan", " Baba", а Чагдаш Онур Озтюрк" был занят в "Yuvamdaki Düsman", "Avlu", "Ömer" и других проектах.

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