Ходжалинская трагедия в произведениях искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра, Шушинским филиалом музея было организовано мероприятие, посвященное 26-й годовщине Ходжалинского геноцида под названием «Ходжалы - кровавая страница черной истории Азербайджана. Ходжалы в произведениях искусства», сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На открытии мероприятия директор музея, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что Ходжалинский геноцид, совершенный армянами, равносилен страшным трагедиям Хатыни, Хиросимы и Нагасаки двадцатого века.

«Этот геноцид, совершенный с беспрецедентной жестокостью, привел к массовому уничтожению сотен мирных жителей Ходжалы. Армянские оккупанты не только держат наши земли под оккупацией, но и, присваивая образцы нашего национально-культурного наследия, представляют их на международной арене как свои собственные. Но эта хитроумная политика армян предотвращается. Благодаря деятельности нашего государства, широко пропагандируется богатая культура нашей страны, ведется колоссальная работа в этой области, оберегается наше национально-культурное наследие и материальные богатства», - сказала директор музея.

Ширин Меликова также рассказала о деятельности Азербайджанского музея ковра и отметила, что в музее демонстрируется ковер «Бахчадагюлляр» из коллекции музея, который был отобран армянами в Карабахе, вывезен за границу, был представлен на аукционе как «армянский ковер» и спустя долгое время возвратился на родину.

Директор музея подчеркнула, что в ходе широкомасштабных мероприятий, проводимых в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициатором и руководителем которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, во всем мире узнали о Ходжалинской трагедии, ряд парламентов мира, а также Совет МИД ОИС и Парламентский союз ОИС признали Ходжалинскую трагедию как геноцид и преступление против человечества.

Выступившие на мероприятия глава Шушинского филиала музея Алисафа Нуриев, руководитель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха, глава исполнительной власти Шушинского района Азербайджана Байрам Сафаров, заместитель главы исполнительной власти Ходжалинского района Вахид Алиев, доктор искусствоведения Кюбра Алиева отметили, что Ходжалинская трагедия навсегда останется в памяти нашего народа, Карабах будет освобожден от армянских оккупантов, беженцы вернутся в родные дома.

Доцент Государственной академии художеств Самир Садыгов выступил с докладом «Уничтоженное культурное наследие», а завсекцией Союза художников Айдын Раджабов – с докладом «Ходжалинский геноцид в произведениях искусства».

Затем был представлен авторский ковер Айдына Раджабова «Крик матери», сотканный карабахскими ковроткачами в Агдамском объединении коврового производства научно-творческого производственного объединения «Азерхалча» (расположен в Барде), по заказу исполнительной власти Ходжалы.

В конце мероприятия доцент Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный артист Азербайджана Анар Шушалы и солист Академического театра оперы и балета Талех Яхьяев исполнили патриотические песни в сопровождении Государственного струнного квартета Азербайджанской государственной филармонии.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.