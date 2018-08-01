Актриса Тунзаля Алиева прооперирована в связи с онкологическим диагнозом

1 августа 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Операция, проведенная заслуженной артистке Азербайджана Тунзале Алиевой, известной по роли "Топпуш баджи", прошла успешно, сообщил на своей странице в Instagram основатель благотворительного фонда Həyat Fondu, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов.

Ранее Гаджи Нуран Гусейнов сообщил, что актрисе поставлен онкологический диагноз. Операция была проведена в Национальном центре онкологии в Баку.

Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время проработала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Вернувшись в Баку, актриса работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".

(Автор: Джани Бабаева)

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