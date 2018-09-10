Главный кулинар Азербайджан принял участие в шоу Chef Battle 2018 в Казахстане (ФОТО)

10 сентября 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов принял участие в составе жюри IV Международного кулинарного турнира "Chef Battle BBQ 2018", который прошел в Алматы 8-9 сентября, сообщает Trend Life.

За звание лучшего в кулинарном шоу "Шеф -батл" бились 100 шеф-поваров из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины, Китая, Турции и других стран.

Конкурс проходил по принципу «черного ящика» - это один из самых сложных форматов кулинарного мастерства, так как необходимо представить оригинальное блюдо в условиях ограниченного времени - 30 минут. Лишь перед стартом участники узнавали список своих ингредиентов. Нужно было не только приготовить оригинальное блюдо, но и суметь презентовать его жюри. В финал вышли 10 поваров. Лучшие были отмечены сертификатами, дипломами и медалями турнира.

В судейский состав турнира вошли лучшие мировые звезды кулинарного искусства. Возглавил жюри Томас Гуглер - президент Всемирной ассоциации кулинарных сообществ (WACS), обладатель 178 медалей и высших наград, судья WACS категории «А», он также шеф-повар многих селебрити и первых руководителей государств. Также в составе были президент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент Европейского Общества Эрик Главица , президент Ассоциации кулинаров Казахстана Елена Мащинская, президент Ассоциации кулинаров Узбекистана Акбар Умаров и другие.

Организаторы - Ресторанная критика Казахстана и Ассоциация шеф-поваров Казахстана. Главная цель - укрепление имиджа мастеров кулинарного искусства и популяризация профессии повара, демонстрация лучших традиций ресторанного бизнеса Казахстана. Для гостей кроме конкурсной программы были также представлены развлекательные зоны для взрослых и детей. В рамках проекта прошел вечер азербайджанской национальной кухни.

(Автор: Вугар Иманов)

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