Баня XIX века "Фантазия" - в Баку пройдет первый Европейский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)

20 сентября 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла пресс-конференция, посвященная первому фестивалю "Фантазия", который пройдет с 1 по 10 ноября в рамках Года культурного наследия в Европе, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестудис Янкаускас, первый советник представительства ЕС в Азербайджане Денис Данилидис, главы дипмиссий в Азербайджане Аурелия Бушез (Франция), Онно Керверс (Нидерланды), Марек Януш Цалка (Польша), Виктор Шедеркеньи (Венгрия), Андреа Сюхл (Германия), Родриго Лабардини (Мексика), руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов, руководитель департамента международных связей Государственного агентства по туризму Джамиля Талыбзаде, директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, художник Сабина Шихлинская и другие.

На открытии гостям был представлен видеоролик фестиваля в Баку. Выступившие отметили, что в рамках фестиваля будут организованы различные концертные программы, семинары, экскурсии, показы фильмов, выставки и ряд других мероприятий. Было подчеркнуто, что Азербайджан является одним из важных партнеров Евросоюза и государством уделяется особое внимание сохранению и пропаганде национального, исторического и культурного наследия. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была построена в конце XIX века, и в ней тесно переплелись восточные и европейские традиции.

2018 год объявлен Годом культурного наследия в Европе и проходит под лозунгом "Наше наследие – где прошлое встречается с будущим". В течение этого года в Европе проходят проекты, посвященные многообразному культурному наследию, как на уровне Европейского Союза, так и на национальном, региональном и местном уровнях. Основная задача – способствовать повышению осведомленности населения Европы о культурном наследии и воспитывать в гражданах чувство сопричастности к общему европейскому дому.

По словам выступивших, культурное наследие формирует нашу идентичность и определяет ход нашей повседневной жизни. Мы можем его увидеть в мегаполисах, маленьких городках Европы, природных ландшафтах и археологических объектах. Оно также проявляется в литературных произведениях, искусстве, народных ремеслах, передающиеся из поколения в поколение. Это наследие оживает в наших историях, рассказанных детям; в еде, которой мы делимся с друзьями, и в фильмах, в которых мы узнаем самих себя. Важно сохранять культурное наследие и передавать его будущим поколениям. Мы привыкли рассматривать культурное наследие как нечто статичное, нечто связанное только с прошлым. На самом деле, культурное наследие развивается благодаря нашему взаимодействию с ним. Также важно понимать, что наше наследие играет значительную роль в построении будущего Европы.

Фестиваль проводится представительством Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами Германии, Франции, Греции, Польши , Хорватии, Нидерландов и Венгрии , при участии дипмиссий Мексики, Молдовы и Марокко и поддержке United Cultures.

Организационная поддержка - Государственное агентство по туризму, Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер", Азербайджанский музей ковра, Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, Центр современного иcкусства YARAT, Университет Venesiyanın Ca’ Foscari, Университет ADA, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, The Landmark Hotel и Бакинский бизнес центр.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фильм Джавида Имамвердиева будет представлен на Фестивале стран СНГ "Евразия. DOC"
Культура 12 сентября 12:37
Челентано показал азербайджанцам, как любовь победила строптивость (ФОТО)
Культура 10 сентября 16:29
Айшад Мамедов: Как Иуда предал Иисуса Христа (ФОТО)
Культура 7 сентября 12:35
Украина за полгода экспортировала в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд
Другие страны 1 сентября 21:37
ЕС окажет финансовую помощь Грузии
Грузия 31 августа 20:56
DiHaj и H3Collectiv представят Азербайджан на фестивале "One Caucasus 2018" в Грузии
Культура 31 августа 14:25
Лента новостей
Президент Южной Кореи надеется, что США возобновят переговоры с КНДР
Другие страны 15:29
Израиль заявил об обновлении ядерных объектов в ответ на угрозы Ирана
Израиль 15:27
На одной из улиц Баку обновляется дорожная разметка
Общество 15:11
Узбекистан может ужесточить правила беспошлинного ввоза товаров
Бизнес 15:10
Корейская компания поможет усовершенствовать контроль потребления электроэнергии в Узбекистане
Энергетика 15:06
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 15:02
Болгария заинтересована в создании специального экономического режима в Аляте
Энергетика 15:00
Доходы домохозяйств в Казахстане увеличились почти на 8%
Бизнес 14:58
Орхан Мамедов: Госструктуры в Азербайджане будут представлять предпринимателям услуги по принципу "единого окна"
Бизнес 14:56