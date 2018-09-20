Баня XIX века "Фантазия" - в Баку пройдет первый Европейский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла пресс-конференция, посвященная первому фестивалю "Фантазия", который пройдет с 1 по 10 ноября в рамках Года культурного наследия в Европе, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестудис Янкаускас, первый советник представительства ЕС в Азербайджане Денис Данилидис, главы дипмиссий в Азербайджане Аурелия Бушез (Франция), Онно Керверс (Нидерланды), Марек Януш Цалка (Польша), Виктор Шедеркеньи (Венгрия), Андреа Сюхл (Германия), Родриго Лабардини (Мексика), руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов, руководитель департамента международных связей Государственного агентства по туризму Джамиля Талыбзаде, директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, художник Сабина Шихлинская и другие.

На открытии гостям был представлен видеоролик фестиваля в Баку. Выступившие отметили, что в рамках фестиваля будут организованы различные концертные программы, семинары, экскурсии, показы фильмов, выставки и ряд других мероприятий. Было подчеркнуто, что Азербайджан является одним из важных партнеров Евросоюза и государством уделяется особое внимание сохранению и пропаганде национального, исторического и культурного наследия. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была построена в конце XIX века, и в ней тесно переплелись восточные и европейские традиции.

2018 год объявлен Годом культурного наследия в Европе и проходит под лозунгом "Наше наследие – где прошлое встречается с будущим". В течение этого года в Европе проходят проекты, посвященные многообразному культурному наследию, как на уровне Европейского Союза, так и на национальном, региональном и местном уровнях. Основная задача – способствовать повышению осведомленности населения Европы о культурном наследии и воспитывать в гражданах чувство сопричастности к общему европейскому дому.

По словам выступивших, культурное наследие формирует нашу идентичность и определяет ход нашей повседневной жизни. Мы можем его увидеть в мегаполисах, маленьких городках Европы, природных ландшафтах и археологических объектах. Оно также проявляется в литературных произведениях, искусстве, народных ремеслах, передающиеся из поколения в поколение. Это наследие оживает в наших историях, рассказанных детям; в еде, которой мы делимся с друзьями, и в фильмах, в которых мы узнаем самих себя. Важно сохранять культурное наследие и передавать его будущим поколениям. Мы привыкли рассматривать культурное наследие как нечто статичное, нечто связанное только с прошлым. На самом деле, культурное наследие развивается благодаря нашему взаимодействию с ним. Также важно понимать, что наше наследие играет значительную роль в построении будущего Европы.

Фестиваль проводится представительством Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами Германии, Франции, Греции, Польши , Хорватии, Нидерландов и Венгрии , при участии дипмиссий Мексики, Молдовы и Марокко и поддержке United Cultures.

Организационная поддержка - Государственное агентство по туризму, Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер", Азербайджанский музей ковра, Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, Центр современного иcкусства YARAT, Университет Venesiyanın Ca’ Foscari, Университет ADA, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, The Landmark Hotel и Бакинский бизнес центр.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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