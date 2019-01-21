В Баку стартовала олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)

21 января 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовала Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Олимпиада проводится уже в одиннадцатый раз. Первый тур состоялся в школе № 183 города Баку. В нем приняли участие учащиеся 7–8 классов из 12 школ Хазарского района Баку.

Организаторами олимпиады являются посольство России в Азербайджане и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Участников олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, представитель министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев, инспектор Управления образования города Баку Афган Искендеров, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Учащиеся школы № 183 представили литературную композицию о русском языке. Затем участники олимпиады выполнили тестовые задания.

Всего в течение пяти месяцев состоятся 24 тура олимпиады в разных городах и регионах Азербайджана. Итоги олимпиады будут подведены 6 июня 2019 года в Международный день русского языка и день рождения А.С. Пушкина.

(Автор: Джани Бабаева)

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