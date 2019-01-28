В школах Баку проходит Олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)

28 января 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В школах Баку прошел второй тур ХI Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества.

В школе № 168 в олимпиаде приняли участие учащиеся из десяти школ Пираллахинского района. К участникам со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, инспектор Управления образования города Баку Афган Искендеров, директор школы № 168 города Баку Мехпара Мансырова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Учащиеся школ № 168 и № 235 представили литературно-музыкальную композицию по мотивам азербайджанских и русских сказок. Учащиеся 7 и 8 классов азербайджанского и русского секторов обучения - выполнили тестовые задания. Среди гостей были представитель Министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев и директора школ Пираллахинского района.

В школе № 114 города в олимпиаде приняли участие учащихся 7 – 8 классов из школ Сабунчинского и Сураханского районов. Участников приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, старший советник Управления образования города Баку Беюкага Ахмедов, директор школы №114 им. А. Сафарова Джейран Новрузова, председатель Ассоциациии преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина. Учащиеся школы представили литературно-музыкальную композицию о значении русского языка.

Организаторы - посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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