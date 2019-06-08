В Баку прошла акция "Благословенный свет Рамазана" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в детско-развлекательном центре “Atrium” прошла благотворительная акция "Благословенный свет Рамазана" для детей с аутизмом и синдромом Дауна, посвященная празднику Рамазан и Международному дню защиты детей, организованная BrendSport и общественным объединением "Поддержки велосипедистам - инвалидам", сообщает Trend Life.

"В нашем обществе живут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды: с синдромом Дауна, с аутизмом, с ДЦП и другими нарушениями физического и психического развития. Если с этими детьми активно заниматься с самого раннего возраста, то они смогут реализовать свой внутренний потенциал, иметь возможность для развития и адаптации в обществе. Благодаря таким акциям в обществе формируется новое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и всем людям в целом с их индивидуальными потребностями и особенностями", - отметил один из организаторов Бахруз Самедов.

Детям была представлена развлекательная программа с играми и танцами, конкурсами и викторинами, выступили заслуженный артист Салим Аббасов, исполнители Айнур Дадашова, Кенуль Мамедли, телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов и другие. Ведущей мероприятия была телеведущая Летафет Алекперова. От спонсоров детям были преподнесены различные подарки.

(Автор: Вугар Иманов)

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