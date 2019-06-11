Волонтеры здорового питания провели первый форум в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел первый Республиканский форум волонтеров здорового питания “Sağlam qida”, организованный общественным объединением “Gənclərin töhfəsi” при содействии Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, сообщает Trend Life. Форум прошел в рамках проекта “Sağlam gələcək, sağlam gənclik!” (Здоровое будущее – здоровая молодежь).

Среди гостей были общественные деятели, предстваители медицины и науки, молодежных организаций.

На открытии вечера председатель “Gənclərin töhfəsi” Асим Велиев отметил, что главная цель форума – пропаганда здорого образа жизни и правильного питания, особенно для молодежи, просветителькая деятельность против употребления вредных продуктов, которые приводят к различным заболеваниям. Автор проекта Мехсети Гусейнова представила программу панельных выступлений специалистов в этой области, среди которых были представители Национальной академии наук Азербайджана, Министерства здравоохранения, врачи, диетологи, психологи - Лейла Зульфугарлы, Иса Алиев, Турал Бабаев, Арзу Юсубова, Натаван Керимова, Шахла Мирзазаде, Заур Оруджов, Вюсаля Амирасланова и другие. Была презентована книга “Здоровое будущее начинается со здорого питания".

Все мы рано или поздно задумываемся о своем питании: проблемы с весом, с кожей, со здоровьем в целом заставляют нас искать свой путь к здоровому и красивому телу. Ведь то, что мы едим, сильно влияет на состояние нашего организма, настроение, работоспособность. Пища - это важнейший элемент, без которого невозможно существование живого организма. Поэтому, заботясь о своём здоровье, обязательно нужно подумать о выборе правильной пищи и соблюдении ряда правил здорового питания. Здоровый образ жизни и правильное питание - это одно целое. Потому что невозможно представить одно без другого. Организм получает силы, насыщается необходимыми элементами для развития и поддержания здоровья из тех продуктов питания, которые человек употребляет в течение всей своей жизни. Здоровый образ жизни предполагает чёткое соблюдение правил питания и применение только полезного рациона.

Вы можете хоть поселиться в фитнес-зале, неустанно посещать салоны красоты и иметь личный состав лучших медиков мира, но всё это не поможет вам продлить годы жизни, оставаясь в добром здравии и с привлекательной внешностью, если вы едите и пьете что попало. Между тем, здоровое и правильное питание – это не строгая изнуряющая диета, не издевательство над организмом и не лишение его радостей, это всего лишь ряд правил, при соблюдении которых можно кардинально изменить себя, обрести новые полезные привычки, красивую фигуру и существенно продлить жизнь.

Здоровое питание - это то, что даёт прочную базу для здорового образа жизни, а значит, улучшает самочувствие, стабилизирует жизненную энергию, создаёт позитивный фон настроения. Так почему бы не попробовать получить столько всего хорошего, отказавшись от вредного и выбрав полезное? Питайтесь правильно, и результаты не заставят себя ждать!

(Автор: Вугар Иманов)

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