Азербайджанский гранат как символ единства Москвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В День города в Москве в третий раз прошел фестиваль «Гранат» - праздник азербайджанской культуры и единения всех народов.

В Москве более 160 национальностей, и все они живут в согласии и дружбе. Это заслуга каждого, кто воспринимает Москву как свой дом и сохраняет лучшие традиции своего народа. «Гранат», который проходил в День рождения столицы в парке «Красная пресня» - наиболее яркое воплощение этой идеи. Ни цвет кожи, ни религия, ни возраст не помеха для общего веселья: организаторы внимательно относятся к пожеланиям своих гостей, собирают предложения на специальном сайте, чтобы сделать «Гранат» разнообразным и интересным для всех. Неудивительно, что фестиваль, которому уже три года, с каждым годом становится все более популярным и проходит со все большим размахом. В этом году в рамках «Граната» состоялся футбольный турнир, в котором приняли участие 12 многонациональных команд. Играли даже африканцы, живущие в Москве! А на соревнованиях по скейтбордингу самой юной участнице было 6 лет. На сцене выступали еврейский ансамбль и казачий хор, азербайджанские, татарские и узбекские артисты…

Организаторы праздника очень стараются, чтобы «Гранат» был фестивалем не только Азербайджана, но всех москвичей. Со своими поздравлениями на праздник пришли представители множества национальных общин. Так, представитель Союз гагаузов Москвы отметил, что у всех народов, живущих в России, общие ценности – взаимопонимание, дружба и единство: «Если мы вместе, то мы не просто непобедимы. Мы вместе – это будущее для наших детей, внуков и правнуков. Вместе мы показываем и России, и всему миру, что можно жить бок о бок в мире и спокойствии. Для современности это очень важно. Наш пример, я надеюсь, принесет пользу всем». Свои поздравления организаторам и гостям фестиваля прислала и мэрия Москвы – там отметили, что «Гранат» прочно вошел в число событий культурной жизни столицы, а горожане успели полюбить его за яркость, самобытность и доброту.

«Мы в нашем городе круглый год проводим разные фестивали национальных культур. Чаще мы стараемся делать это в парках – чтобы как можно больше людей пришло, причем людей разных национальностей. Благодаря взаимопроникновению культур, знакомству с традициями друг друга зарождается дружба. У нас есть примеры, когда люди знакомились друг с другом на таких праздниках и потом годами оставались вместе», - рассказывал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан заместитель руководителя департамента межнациональной политики города Иван Петров.

В это время на сцене запели «Песню о Москве» - лучшим исполнителем гимна лучшему городу земли был легендарный азербайджанский певец Муслим Магомаев.

По словам руководителя Центра РАД Наталии Красовской, «Гранат» идеально отражает не только дух многонациональной Москвы, но и традиции Азербайджана: «Это светское государство, где больше 90% жителей мусульмане – однако в почете и все остальные религии. Там восстанавливают и строят христианские храмы и синагоги, с уважением относятся к языку и культуре всех народов, населяющих страну, в том числе к русским. Азербайджанский мультикультурализм обеспечивает мир и процветание всех граждан государства. Это одна из основных традиций Азербайджана, и она прекрасно воплощена в фестивале «Гранат» ».

Атмосфера тепла и добра пришлась по душе всем гостям фестиваля. Татьяна пришла с внуком в парк, чтобы погулять, и праздник понравился обоим. Малыш с интересом следил за танцами артистов в ярких костюмах. Бабушке понравилась музыка. Семейная пара, Ольга и Иван, пришли на фестиваль, чтобы купить наршараб – знаменитый гранатовый соус. Весной супруги были в Азербайджане и с тех пор пристрастились к национальной азербайджанской кухне. «Это была одна из лучших поездок в нашей жизни, и когда я готовлю что-то из того, что мы пробовали в Баку – а я очень много рецептов освоила – то мы как будто заново оказываемся в тех ярких днях, - говорит Ольга. – Спасибо организаторам фестиваля – все очень красиво, здорово, очень много интересного, для нас в том числе, хотя мы и были в Азербайджане. Так что, думаю, мы поедем туда еще».

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев полагает, что организаторы фестиваля «Гранат» делают большое дело: «Очень важно, что на этот праздник могут прийти все и в качестве гостей, и в качестве участников. Это показывает уровень той дружбы между народами, которые населяют Москву, показывает уровень братских отношений между Россией и Азербайджаном, которые всегда были и будут вместе. И тем более показательно, что «Гранат» проходил в День рождения Москвы: фестиваль пропагандирует ценности мира и любви, и это лучший подарок столице, который можно сделать только от всей души».

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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