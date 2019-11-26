Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)

26 ноября 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 25 ноября после продолжительной болезни (рак мозга) скончался азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев, сообщает Trend Life.

Ильгар Мусаев родился 1 мая 1976 года в Сумгайыте. Выпускник факультета бизнес-администрирования Вологодского государственного унвиерситета. Был исполнительным продюссером киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Работал в картинах - анимационные фильмы "Джаваншир", "Золото" и "Басат и Тепегёз", первый азербайджанский сериал "Белая жизнь", художественные фильмы "Будущее в прошлом", "Территория", "Прощай, южный город", "Жизнь Джавида" и т.д.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
  • Скончался 43-летний азербайджанский кинопродюсер Ильгар Мусаев (ФОТО)
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