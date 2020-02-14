Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО)

Социум 14 февраля 2020 13:39 (UTC+04:00)
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась выставка "Пакт Рериха – мир через культуру", посвященная 85-летию этого значимого события в истории мировой культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Мероприятие было организовано инициативной группой поддержки Международного центра Рерихов в Баку и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Пакт Рериха (также известный как Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников) - первый в истории международный договор о защите культурного наследия, установивший преимущество защиты культурных ценностей перед военной необходимостью, подписанный в Вашингтоне представителями двадцати одной страны Северной и Южной Америки 15 апреля 1935 года. Документ носит имя его создателя, великого русского художника, ученого и общественного деятеля Николая Рериха. Пакт Рериха является основой международного права в области охраны культуры.

Перед гостями выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, атташе по культуре посольства Индии в Азербайджане Суджеш Чандра Синха, член инициативной группы поддержки Международного центра Рерихов в Баку Лала Султанова, преподаватель Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова Риза Халилов, художник Гусейн Миртагави, фотохудожник Рустам Гусейнов.

Студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Айдан Гулиева и Агазаде Шамс представили зрителям музыкальную программу. Концертмейстер – преподаватель Академии Ульвия Алиева. Был показан документальный фильм "Пакт Рериха. Мир через культуру", созданный в 2015 году по заказу Международного центра Рерихов. Выставка продлится до 20 февраля.

(Автор: Вугар Иманов)

Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Пентагоне утверждают, что перехватили в Аравийском море иранские ракетные комплексы
В Пентагоне утверждают, что перехватили в Аравийском море иранские ракетные комплексы
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Американский сенат намерен ограничить полномочия Трампа по Ирану
Американский сенат намерен ограничить полномочия Трампа по Ирану
Loading Bars
Лента новостей
В Грузии горит поезд, пассажиры эвакуированы Грузия 14:25
Азербайджанский завод огласил сумму экспорта металлургической продукции за 2019 год Бизнес 14:20
Агентство гражданской авиации Грузии о восстановлении прямого сообщения с Китаем Транспорт 14:19
В Баку состоялась встреча делегаций Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 14:14
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess превысило 200 пассажиров Казахстан 14:10
Эти медуслуги не вошли в систему ОМС в Азербайджане Общество 14:09
Башкортостан налаживает сотрудничество с Узбекистаном Бизнес 14:02
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии Израиль 13:55
Столицы Казахстана и Катара будут соединены прямым авиасообщением Транспорт 13:51
Казахстано-китайский завод приобретет запчасти Тендеры 13:40
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) Социум 13:39
У граждан ряда стран, эвакуированных из Китая в Турцию, коронавирус не обнаружен Общество 13:39
Обнародована сумма выписанных штрафов за нарушения ПДД в Азербайджане Общество 13:38
В январе 2020 года Азербайджан посетили свыше 226 тысяч иностранцев Туризм 13:32
Условия на Кубке мира в Баку превосходные - член техкомитета FIG Общество 13:30
ЮГК расширит пропускную способность сети трубопроводов для поставок газа в Европу - ФСЭГ Энергетика 13:25
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО) Политика 13:25
В Азербайджане создан электронный реестр по налоговым и таможенным льготам Финансы 13:23
Белорусско-азербайджанские отношения основаны на открытом и доверительном диалоге Политика 13:19
В Международный день дарения книги: "Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей" (ФОТО) Культура 13:18
В Туркменистане ожидается высокий рост ВВП к 2025 году Бизнес 13:15
В Бадамдаре вновь произошел оползень (ФOTO) Происшествия 13:15
Али Ахмедов: Парламентские выборы серьезно потрясли радикальную оппозицию Политика 13:07
Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла Общество 13:07
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом Китай 13:03
Индия развивает всестороннее сотрудничество с Узбекистаном Бизнес 12:57
Азербайджанская продукция будет представлена на продовольственной выставке в Дубае Экономика 12:52
Узбекистан обсуждает торгово-экономическое сотрудничество с японскими компаниями Бизнес 12:48
СК “Atəşgah” представила новый продукт по автомобильному страхованию Экономика 12:46
Компания Azpetrol открыла новую АЗС в Кюрдамире Энергетика 12:41
Консорциум TAP о прогрессе в строительстве газопровода Энергетика 12:37
Назван объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию Финансы 12:34
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО) Общество 12:17
Стабилизационный фонд Туркменистана нацелен на инвестиционные проекты Бизнес 12:17
Агентство по развитию МСБ Азербайджана обсудило расширение сотрудничества с Венгрией (ФОТО) Экономика 12:14
Отчет ПАСЕ показал ущербность радикальной оппозиции - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:07
Узбекские бизнесмены ознакомились со структурой турецких сельхозкомпаний Бизнес 12:04
Обнародованы основные товарные знаки грузинской молочной продукции Бизнес 11:59
Обнародованы области Казахстана, лидирующие в производстве сельхозпродукции Бизнес 11:53
Туркменистан приобретет метрологическое оборудование Тендеры 11:51
PwC выступил на 4-ой Конференции на тему «Польза проведения крупномасштабных спортивных мероприятий» Общество 11:50
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генсеком ШОС (ФОТО) Политика 11:48
НПЗ в Туркменистане закупит автотехнику Тендеры 11:47
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО) Политика 11:46
Туркменистан и Гренада установили дипломатические отношения Туркменистан 11:41
Сократился товарооборот Турции с США Турция 11:35
Гражданин Франции заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess Европа 11:30
Утвержденный Президентом Азербайджана План мероприятий предусматривает повышение минимальной зарплаты Политика 11:29
Сколько недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе этого года? Турция 11:25
Эрдоган: Турция все больше укрепляет связи с Пакистаном Турция 11:15
Многократно возросли сборы СК A-Qroup по страхованию имущества в 2019 году Экономика 11:14
Tesla отзовет более 3 тыс. электромобилей Model X в Китае США 11:14
Мазахир Панахов: Негативные случаи на кадрах, распространенных в соцсетях в связи с выборами, касаются мизерного числа избирательных участков Политика 11:03
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире Транспорт 10:55
Обнародованы объемы перевалки грузов из Германии через порты Турции В мире 10:47
В центре Бангкока произошла стрельба Другие страны 10:46
В Клиническом медцентре в Баку на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся два человека Общество 10:33
В Турции сократилось число коммерческих авиарейсов Турция 10:31
Объем золотовалютных резервов Узбекистана растет Финансы 10:29
Минздрав Турции закупает свыше 200 разновидностей медикаментов Турция 10:24
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:14
Иран и Россия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма Экономика 10:08
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) Общество 10:07
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:02
Honda вновь отложила возобновление работы на заводе в Ухане Другие страны 10:00
В Мьянме более 20 детей пострадали при минометном обстреле Другие страны 09:55
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:52
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит запчасти Тендеры 09:49
Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 февраля Финансы 09:36
В прошлом году сократился товарооборот Турции с Таджикистаном В мире 09:28
Число поездок из Турции в Туркменистан для трудоустройства сократилось Турция 09:19
Азербайджанские фермеры не заинтересованы в покупке местных семян картофеля - директор института Экономика 09:16
В Лянкяране при пожаре в жилом доме пострадал человек Происшествия 09:01
В Гондурасе банда атаковала суд и отбила осужденного главаря Другие страны 08:59
Число жертв пожара, возникшего после ДТП с цистерной в Перу, достигло 30 Другие страны 08:51
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом Китай 08:36
В Японии отменили крупнейшую в стране выставку фототехники из-за коронавируса Другие страны 08:21
ЕБРР надеется на дальнейшее расширение в Узбекистане Бизнес 07:58
Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1380 (Обновлено) Китай 07:55
В Бангкоке возле университета произошла стрельба Другие страны 07:13
Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек Китай 06:45
В Камбодже пассажиры круизного лайнера Westerdam начали спускаться на берег Другие страны 06:28
В Японии задействовали резервный фонд для борьбы с коронавирусом Другие страны 06:11
В ВОЗ заявили об угрозе заражения новым коронавирусом для трети населения Земли В мире 05:34
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч Китай 05:15
Трамп продлил на год режим ЧП на границе с Мексикой США 04:49
Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты Турция 04:21
США сокращают военные расходы, чтобы финансировать строительство стены с Мексикой США 03:55
Эрдоган встретился с пакистанским коллегой Турция 03:28
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса Китай 03:11
США готовы помочь КНДР в получении помощи для борьбы с коронавирусом США 02:55
Трамп заявил о близости к договоренностям с "Талибаном" о прекращении силовых действий США 02:32
Сирийские силы ПВО отражают атаку на Дамаск Арабские страны 02:09
США решили отложить введение ограничений против Huawei США 02:01
В Ираке нашли установку, из которой обстреляли американскую базу Другие страны 01:42
Трамп заявил, что может запретить администрации слушать его разговоры с другими лидерами США 01:29
В Пентагоне утверждают, что перехватили в Аравийском море иранские ракетные комплексы США 01:12
Amazon добилась блокировки контракта Microsoft с Пентагоном США 00:51
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство придает огромное значение волонтерскому движению Политика 00:38
Президент Ильхам Алиев: Независимое Азербайджанское государство построено на очень глубоких национально-духовных ценностях Политика 00:35
Все новости