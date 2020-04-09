Первоклассники Абшерона призвали подключиться к челленджу "Чистые руки" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ученики первого класса школы № 4 села Масазыр Абшеронского района провели челлендж "Чистые руки", пригласив других юных школьников и преподавателей страны принять участие в инициативе, сообщает Trend Life. Челлендж начала классный руководитель Нигяр Алиева.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)