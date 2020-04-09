Очень переживаю за своих соотечественников - участник российского проекта "Голос" Эмиль Кадыров

БАКУ /Trend Life/ - Коронавирус очень коварный, люди умирают, поэтому думаю, что самоизоляция – это один из лучших вариантов, чтобы избежать заражения и плачевных последствий, сказал Trend Life участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России, азербайджанский исполнитель Эмиль Кадыров, живущий в Москве.

"Период самоизоляции я провожу дома в Москве, стараюсь не выходить. Здесь у нас тоже серьёзный карантинный режим, все очень обеспокоены ситуацией. Надеюсь, что все скоро разрешится, и мы вернемся к обычной жизни. Соблюдая режим самоизоляции больше всего, наверно, как и все артисты, скучаю по сцене и зрителям. 21 марта у меня должен был состояться сольный концерт в Vegas City Hall в Москве, соответственно из-за ситуации он перенесен на 11 октября. Надеюсь, на скорую встречу с публикой, по которой очень скучаю", - отметил певец.

Эмиль Кадыров подчеркнул, что следит за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Азербайджане.

"У меня в Азербайджане проживают родственники, друзья, я и сам периодически бываю в Баку, хотел прилететь в город весной, но из-за ситуации с коронавирусом не получается. Очень переживаю за своих соотечественников, земляков, хочу сказать им - будьте здоровы, берегите себя, и по возможности оставайтесь дома, помните, в наших руках победить этот вирус", - добавил он.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)