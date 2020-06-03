Многие волнуются… - азербайджанский певец рассказал из Нью-Йорка о беспорядках

БАКУ/Trend Life/ - Экс-участник группы Dəyirman, рэпер Эльмир Магеррамов, ныне прошивающий в Нью-Йорке, на своей странице в Instagram рассказал о ситуации в городе в связи с массовыми протестами и беспорядками после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Trend Life.

"Многие волнуются – пишут, звонят. У нас все хорошо, но в некоторых местах в центре города массовые беспорядки. Слава Богу, в нашей части города спокойно. Но, несмотря на это, на неделю объявлен комендантский час", - написал исполнитель в Instagram.

По последним данным, полиция задержала не менее 9,3 тысячи участников протестов в Соединенных Штатах с момента их начала. Наибольшее число протестующих задержано в Лос-Анджелесе - около 2,7 тысячи человек, на втором месте - Нью-Йорк, где под стражу было помещено около 1,5 тысячи человек.

Напомним, что после распада группы Dəyirman Эльмир Магеррамов начал сольную карьеру. Затем он сделал паузу в творческой деятельности. А выиграв грин-карту (документ, подтверждающий наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающая возможность трудоустройства), в 2018 году Магеррамов переехал на постоянное место жительства в США.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)