Армянские вандалы разрушили Русскую Православную церковь в честь Преображения Господня, единственную в Нагорном Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение от армянской оккупации азербайджанских земель проливает на свет очередные факты армянского вандализма. Фотофакты показывают, что армянскими варварами разрушена единственная в Нагорном Карабахе Русская Православная церковь в честь Преображения Господня, сообщает Trend Life. Эта церковь, возведенная в селе Куропаткино в 1894 году, была разрушена за годы оккупации Ходжавендского района, который был захвачен ВС Армении в феврале 1992 года.

Только внимательно посмотрите на надписи, которые сделали армянские вандалы - высекли на стенах храма свои имена "Гарик", "Кармен", "Армен" и т.д. Как видно, армянский вандализм распространяется не только на историко-культурное достояние азербайджанцев и религиозное наследие мусульман, но и святыни православных христиан.

В годы, когда Азербайджан входил в состав Российской империи, село Куропаткино было определено в состав Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. Церковь находится в 13 км от райцентра Ходжавенд, а село Куропаткино разрушено до основания.

В исторических документах говорится: "Церковь 1-го Сунженско-Владикавказского полка Терского Казаческого войска в память Преображения Господня. Престольный праздник 6 августа. Походная (при полку) церковь существует с 1894 г. Расположена полковая церковь в центре уроч. Хан-Кенды. Заложена 16-м гренадерским Мингрельским полком, во время его стоянки здесь в 1864 г. и освящена в честь Преображения Господня 9 февраля 1868 г. По уходе Мингрельского полка в 1877 г. из уроч. Хан-Кенды, церковь была в ведении 2-го пешего пластунского батальона до 1896 г., а с этого времени и доныне состоит в ведении 1-го Сунженско- Владикавказского полка. Зданием церковь - каменная, в виде креста, в связи с колокольнею. Вмещает до 1000 человек. По штату при церкви положен: один священник." (Источник: Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина "История и культура Терского Казачества", Сборник 1, стр.31).

(Автор: Вугар Иманов)