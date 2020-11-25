Азербайджанский батальон был в полном окружении армянских головорезов - литовский военный корреспондент Ричардас Лапаитис (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 25 ноября, спустя 27 лет, Кельбаджарский район Азербайджана был освобождён от армянских оккупантов.

Известный военный журналист Ричардас Лапаитис из Литвы не понаслышке знаком с армянской агрессией против Азербайджана. В разгар первой Карабахской войны, в 1992 году, Ричардас Лапаитис уже был в Агдаме – сразу после того, как армяне учинили геноцид в азербайджанском городе Ходжалы. Воспоминания о тех днях остались у него навсегда, и на их основе известный литовский режиссер снял документальный фильм Endless Corridor ("Бесконечный коридор"), повествующий о Ходжалинском геноциде.

Сегодня на своей странице в Facebook Ричардас Лапаитис опубликовал статус - воспоминание о периоде оккупации ВС Армении Кельбаджарского района, завершившегося 2 апреля 1993 года. В результате оккупации были убиты 511 мирных жителей, 321 взяты в плен или пропали без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Представляем этот статус без редакторской правки.

«14 декабря 1992 год. Нагорный Карабах. Лачин-Кельбаджар. Когда, в то время в Литве все готовились Рождеству-я наконец то получил разрешение отправится в Нагорный Карабах, Лачинское направление. Вот столько и знал...Знал, что вертолете будет важный груз и очень мало места. Для таких как я... Еще знал, что отправимся в отряд, который находится в окружении армянских сепаратистов. Вот и все. Я еще успел залететь к своему другу в агентство Азер Тадж Ильгару Джафарову. Тот спешно предупредил свое начальство, и мы сели в такси. Опаздывали на этот единственный вертолет перед Новым Годом. Нас предупредили, что вертолет могут сбить армянские боевики. Вот так и отправились в неизвестность.

Когда, наконец, высадились в батальоне, который был в полном окружении армянских головорезов. Я думал, что попал во Вьетнам. Все разбомблено, Все сожжено. Даже школа. Как и сейчас жгут, уходя армянские варвары, За которых стоят некоторые страны, не понимая суть всего!

Позже командир батальона, а точнее сразу как ушел вертолет, Азиз Ганизаде - нас арестовал приняв за шпионы. Он удивился откуда здесь в окружении оказались два репортера??? Он сказал: Ничего не знаю про вас. Отобрал камеру, и отвели на место заключения. Вот такое было время. Никто никому не верил! Человек человеку враг! Ведь погибало столько невинных людей! Ведь мировая пресса тоже врала, как врет и сейчас! Сегодня я понимаю полковника Азиза муалима!

Потом он нас отпустил, вернул камеру. Попросил не снимать. Сказал, можете бежать-вас убьют армяне. Вы даже до них не дойдёте! Убьют сразу, как вы покажитесь им...

Шли дни...А мы с Ильгаром без связи с внешним миром...С каким то сумасшедшим командиром...В окружений армянских бандформирований.

Потом мы с азербайджанскими бойцами подружились и разделяли всю жестокость войны. Всю опасность! Голод и ужасный холод! Спали где попало, Никогда не раздевались и не снимали обувь, так теплей.

Спустя много дней узнали, что идет грузовая машина в сторону Кельбаджара. Через заснеженные дороги. Опасные дороги. Где на каждом шагу ждет обвал, снег, ветер, смерть. А у нас не было шапок, даже перчаток. И главное нам сказали для вас в кабине нет места! Если хотите с нами - так только на верху - открытом кузове.

Так мы стали выбираться по Кельбаджарским склоном и перевалам. Вообще, было то красиво! Я сидел у самого борта, и каждое мгновение был готов прыгать! Дорога узкая, метель занес снегом все. И пропасть такая как бездна в океане. Мы так замерзли, что спустя пять часов я не чувствовал рук и ног. Ильгар муаллим простудил сильно голову. Там где я стою на фото - был азербайджанский пост. Увидев меня и Ильгара налили большой стакан водки. Я выпил одним глотком и стало теплее...Потом опять ждала длинная дорога. Поздно ночью мы как то попутными пересадками прибыли Гянджу к брату Ильгара. Фаик, брат Ильгара, принял и меня как своего брата. Вот одно мгновение из жизни полевых репортеров. Мы видели столько убитых, искалеченных, людей, что это всегда будет жить в сердце моем.

Спустя много лет президент Международного Фонда Евразия Пресс Умуд Мирзаев, в Баку- пригласил пойти на одно собрание. Ну, пошел раз пригласил уважаемый Умуд! И вдруг слышу, что та говорит про меня. Я не люблю, когда все смотрят. Не люблю большого внимания. И сейчас многим тв отказываю. И тогда Умуд муаллим приглашает на сцену и говорит: Ричард вот это полковник Азиз Ганизаде у которого ты был в плену. Вы не представляете как я был рад и как тепло и крепко мы обнялись !!!! Как и сегодня рад, что Кельбаджарский район пришла Свобода. Большой ценой многих людей-но она пришла! И пусть весь мир дальше идет на поводку дашнаков ! Пусть питаются их ложью! Главное мы знаем правду! Знаем историю всего Нагорного Карабаха! Обнимаю всех, кто празднует эту Победу со мной и всеми моими товарищами!!!»

(Автор: Вугар Иманов)