О традициях гостеприимства в Азербайджане рассказали в России

БАКУ /Trend Life/ - Сотрудник Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук Фатма Ганиева выступила с докладом на международной конференции, сообщили Trend Life в музее.

10-я Международная тюркологическая конференция "Актуальные проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир" была организована Казанским федеральным университетом (Татарстан, Россия).

К работе конференции в онлайн-формате подключились ученые с мировым именем, а также молодые тюркологи: филологи, историки и археологи.

В конференции приняли участие 197 исследователей из 8 стран мира - России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Украины.

Фатма Ганиева выступила с докладом на тему "Исторические и культурные аспекты традиций гостеприимства в Азербайджане".

(Автор: Джани Бабаева)