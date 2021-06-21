Баку – Одесса: развитие культурных связей и совместный опыт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Делегация Главного управления культуры Баку в рамках официального визита в Украину провела ряд встреч в городе Одессе, сообщили Trend Life в ведомстве.

Делегация побывала в культурных учреждениях Одессы, а именно: в детской библиотеке ЦБС, Центральной городской библиотеке, музыкальной школе №1 имени Э.Гилельса, Одесской театральной школе и детской художественной школе №1.

Делегация также приняла участие на открытии Дома Азербайджана, где в своем выступлении начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов особо отметил развитие культурных отношений между Азербайджаном и Украиной, рассказал о результатах проведенных встреч с представителями культурных учреждений Украины.

Во время посещения музыкальной школы № 1 им. Э. Гилельса делегация была проинформирована о международных онлайн-фестивалях и конференциях, в которых смогут принять участие и бакинские школьники. В Одесской театральной школе состоялось ознакомление с методом обучения детей, который в будущем будет применен и в школах искусств Баку. Также была обсуждена структура и образовательные программы художественной школы № 1.

Посещением Одессы завершился официальный визит азербайджанской делегации в Украину, стартовавший 15 июня и запомнившийся новыми идеями.

О визите азербайджанской делегации в Киев читайте по ссылке https://www.trend.az/life/socium/3442093.html

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)