В Баку пройдет церемония награждения международной премии Global Health Summit & Awards

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Fairmont Baku 21 ноября пройдет церемония награждения международной премии Global Health Summit & Awards, организованной Reputation Inc. совместно с Millionaire Concept Network, сообщили Trend Life организаторы.

Global Health Summit & Awards, которой будут отмечены представители сферы медицины и здоровья, впервые пройдет в Баку. На вечере примут участие председатель правления Африканской федерации здравоохранения, глава SF Group доктор Мухаммед Эль Сахили, руководитель турецкого журнала BossLife Аныл Ташдемир, медицинские работники и представители медицинских центров Турции, России, Грузии, стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Главная цель проекта - познакомить общественность с профессиональными врачами и медицинскими компаниями, оценить их деятельность и мотивировать в ней.

Global Health Summit & Awards проводится уже многие годы в Турции, России, Италии и других странах.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)